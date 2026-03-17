DAX Aktuell und Prognose: Der DAX verhält sich aktuell anders als die US-Indizes – dazu kommen wir gleich noch –, weil Nasdaq und S&P 500 bereits Signale erzeugt haben, während der DAX in seiner Struktur eher „stehen bleibt“. Er verharrt weiterhin in einer überdehnten Verortung und ist gemäß Handelsausrichtung zwar nach wie vor short, aber genau diese Überdehnung nimmt dem Markt häufig den „Grip“ für neue Impulse: Das Momentum reicht dann nicht aus, um sauber weiter zu drücken, weil zuerst eine frische Korrektur nötig wäre, die wieder Verortung und Anschlussdynamik herstellt.

Gleichzeitig ist der DAX nicht so überdehnt, dass sich daraus antizyklische Longs mit einem wirklich asymmetrischen Chancen-Risiko-Profil ableiten lassen. Damit entsteht die typische Zwischenlage: zu hoch bzw. zu „ungünstig“ für gute Long-Reaktionen, aber auch zu „ausgelutscht“ für neue prozyklische Shorts ohne vorherige Korrektur. Genau das ist das Problem der aktuellen Sachlage, weil der Markt zwar eine klare Ausrichtung hat, aber keine sauberen, handelbaren Locations liefert.