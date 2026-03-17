DAX Aktuell und Prognose: Der DAX verhält sich aktuell anders als die US-Indizes – dazu kommen wir gleich noch –, weil Nasdaq und S&P 500 bereits Signale erzeugt haben, während der DAX in seiner Struktur eher „stehen bleibt“. Er verharrt weiterhin in einer überdehnten Verortung und ist gemäß Handelsausrichtung zwar nach wie vor short, aber genau diese Überdehnung nimmt dem Markt häufig den „Grip“ für neue Impulse: Das Momentum reicht dann nicht aus, um sauber weiter zu drücken, weil zuerst eine frische Korrektur nötig wäre, die wieder Verortung und Anschlussdynamik herstellt.
Gleichzeitig ist der DAX nicht so überdehnt, dass sich daraus antizyklische Longs mit einem wirklich asymmetrischen Chancen-Risiko-Profil ableiten lassen. Damit entsteht die typische Zwischenlage: zu hoch bzw. zu „ungünstig“ für gute Long-Reaktionen, aber auch zu „ausgelutscht“ für neue prozyklische Shorts ohne vorherige Korrektur. Genau das ist das Problem der aktuellen Sachlage, weil der Markt zwar eine klare Ausrichtung hat, aber keine sauberen, handelbaren Locations liefert.
Hinzu kommt ein klarer Event-Rahmen: Der Markt wartet sehr wahrscheinlich auf die morgige Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch um 19:00 Uhr. In solchen Phasen steigt die Wahrscheinlichkeit für abwartendes Verhalten, enge Spannen und „unfertige“ Bewegungen, weil viele Marktteilnehmer Risiko reduzieren oder Positionen nicht mehr aggressiv aufbauen. Entsprechend habe ich die Handelsmarken fachgerecht adjustiert und arbeite hier konsequent mit Alarmen, statt in einer unvorteilhaften Verortung Trades zu erzwingen.
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
Einer der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Händler ist die Kompetenz mit, Unterstützungen und Widerständen richtig umzugehen. In diesem Beitrag gehe ich darauf ein wie Anfänger, Fortgeschrittene aber auch erfahrene Händler Unterstützungen sowie Widerstände effizient nutzen können. HIER LESEN
Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.
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