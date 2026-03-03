DAX Aktuell und Prognose: Der DAX eröffnet mit einem deutlich negativen Gap und wird extrem schnell abverkauft – ein Tape, das nicht nach „normaler Korrektur“, sondern nach akuter Risikoreduktion aussieht. Angesichts dieser Dynamik wurden die Handelszonen folgerichtig neu definiert, weil alte Referenzen in Gap-Phasen oft ihre Aussagekraft verlieren. Die relevanten Unterstützungen liegen nun bei 23.840, 23.640 und 23.460 Punkten. In so einem Umfeld ist der entscheidende Punkt nicht, „ein Level zu treffen“, sondern ob der Markt dort überhaupt Akzeptanz zeigt und eine handelbare Struktur ausbildet.

Genau deshalb bleibt die Einstiegsregel strikt: Trades nur nach vorheriger Formation, also klarer Price Action und nicht im fallenden Messer. Erst wenn der Markt am Support eine erkennbare Umkehr- oder Stabilisationsstruktur liefert, entsteht ein Setup mit definierbarem Risiko – alles andere wäre reines Raten gegen die Dynamik. Diese Disziplin ist in schnellen Abverkäufen der einzige Schutz gegen unnötige Drawdowns.

Ich konnte in diesem Rahmen bei 23.650 einen positiven Trade abschließen, was zeigt, dass die Zone gearbeitet hat, sobald der Markt die notwendige Formation geliefert hat. Wichtig bleibt aber die Einordnung: Solche Reaktionen sind in Gap-Tapes oft taktisch und kurzfristig, weshalb ich weiterhin nur an den markierten Supports arbeite und die Bestätigung zur Pflicht mache.