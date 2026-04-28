DAX Aktuell und Prognose: Der DAX startet heute korrektiv, bleibt im größeren Bild aber weiterhin in einem aufwärtsgerichteten Trend – nur eben innerhalb einer laufenden Korrektur. Weil das gesamte wöchentliche Volumenprofil weiterhin innerhalb des vorherigen Wochenprofils agiert, wirkt der Markt sehr ausbalanciert. Ich gehe davon aus, dass diese Balance-Tendenz zunächst anhält, solange keine neuen Impulse die Struktur aus dem Gleichgewicht bringen. Genau das ist der operative Rahmen: In einer Balance werden Bewegungen häufiger zurückgenommen, und Korrekturen verlieren ihren „Schock“, weil der Markt eher rotiert als durchbricht.

Aus der Kombination aus aufwärtsgerichtetem Trend und Balance-Struktur folgt ein klarer Bias: fallende Kurse sind eher Kaufgelegenheiten als Short-Trigger, solange die Supports sauber halten und Stabilisierung sichtbar bleibt. Das ist nicht nur die Balance-Logik („Rotation zurück in den fairen Bereich“), sondern auch der Trendrahmen, der Pullbacks typischerweise als Re-Entry-Zonen bewertet. Gleichzeitig bleibt die Disziplin entscheidend: Ich will nicht im Mittelbereich „raten“, sondern erst dann handeln, wenn der Markt am Level Akzeptanz zeigt und die untergeordnete Price Action die Stabilisierung bestätigt.

Die Unterstützungen von gestern bleiben deshalb weiterhin gültig und bilden die Staffel für mögliche Pullback-Longs: zuerst das Supportband 24.160 bis 24.100, darunter 24.030 und als nächste tiefere Station 23.950 Punkte. Je tiefer der Markt in diese Bereiche hineinläuft, desto attraktiver wird in der Regel das Chancen-Risiko-Profil – vorausgesetzt, die Reaktion ist klar und nicht nur ein kurzer Tick-Test.