DAX Aktuell und Prognose: Der DAX zeigt sehr deutlich, was passieren kann, wenn ich einem bereits weit gelaufenen Impuls zu spät hinterherlaufe. Gestern fehlte dem Markt die Kraft für eine direkte Fortsetzung, stattdessen setzte eine Korrektur ein. Diese Gegenbewegung war zwar nachvollziehbar, ist aber keineswegs selbstverständlich, solange der übergeordnete Impuls noch intakt bleibt. Genau deshalb vermeide ich es, steigende Kurse einfach weiterzukaufen, nur weil das Momentum kurzfristig überzeugend wirkt.
Ich halte mich weiterhin an das bewährte Vorgehen: Ich handle mit der steigenden Handelsausrichtung, suche den Einstieg aber erst aus einer tieferen Korrektur heraus. Dort ist die Verortung günstiger, das Risiko lässt sich besser begrenzen und der nächste Impuls kann mit deutlich mehr Spielraum gehandelt werden. Das verlangt zwar Geduld, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass ich mich auf die qualitativ stärkeren Situationen konzentriere und nicht aus Handlungsdruck zu teuer einsteige.
Für den heutigen Tag kommen deshalb drei Unterstützungen in den Fokus. Die erste liegt im Bereich von 24.760 Punkten, darunter folgt 24.720 und als tiefere Verortung die Anchored VWAP bei 24.560 Punkten. Läuft der DAX in eine dieser Zonen zurück und zeigt dort eine klare Stabilisierung, bin ich bereit, erneut nach Long-Positionen zu suchen. Bleibt die Korrektur aus, verzichte ich auf den Einstieg, anstatt den laufenden Impuls zu einem ungünstigen Preis zu verfolgen.
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
Einer der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Händler ist die Kompetenz mit, Unterstützungen und Widerständen richtig umzugehen. In diesem Beitrag gehe ich darauf ein wie Anfänger, Fortgeschrittene aber auch erfahrene Händler Unterstützungen sowie Widerstände effizient nutzen können. HIER LESEN
Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.
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