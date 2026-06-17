DAX Aktuell und Prognose: Sowohl der FDAX als auch der Nasdaq haben gestern an den vorbereiteten Handelszonen saubere Einstiege geliefert, die anschließend sehr gut funktionierten. Die entsprechenden Updates habe ich mit den untergeordneten Charts aufbereitet, damit die Reaktionen und die jeweiligen Bestätigungen nachvollziehbar bleiben. Gerade solche Tage zeigen, warum ich weiterhin konsequent auf Rückläufe in günstige Verortungen warte, statt laufenden Impulsen hinterherzulaufen. Wenn die Zone passt und der Markt dort sichtbar reagiert, entsteht häufig genau die Bewegung, die sich mit überschaubarem Risiko umsetzen lässt.
Im DAX ergaben sich – je nach gewähltem Zeitpunkt – ein oder zwei mögliche Einstiege. Besonders positiv war das doppelte Trapped-Sellers-Signal, das die Long-Idee untergeordnet klar bestätigte. Den Ausstieg habe ich in der Auswertung bewusst etwas großzügiger an Punkt drei angesetzt. Dadurch ergibt sich eine Bruttostrecke von rund 100 Punkten, während ich realistisch etwa 53 Punkte netto ansetze. Man hätte die Ausführung im Nachgang sicherlich noch etwas anders bewerten können, aber für eine saubere und nachvollziehbare Einordnung bleibt diese Darstellung aus meiner Sicht angemessen.
Für den heutigen Tag stehen im DAX erneut drei Long-Zonen im Fokus. Die erste Unterstützung liegt bei 24.740 Punkten, darunter folgt die Anchored VWAP auf Tiefstkursbasis bei 24.640 Punkten. Als dritte und tiefere Verortung bleibt der Bereich um 24.480 Punkte relevant. Ich möchte auch heute ausschließlich aus der Korrektur heraus nach Long-Positionen suchen. Erst wenn der Markt eine dieser Zonen erreicht und untergeordnet bestätigt, entsteht für mich wieder ein sinnvoller Einstieg; bleibt der Rücklauf aus, verzichte ich auf eine Position.
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
Einer der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Händler ist die Kompetenz mit, Unterstützungen und Widerständen richtig umzugehen. In diesem Beitrag gehe ich darauf ein wie Anfänger, Fortgeschrittene aber auch erfahrene Händler Unterstützungen sowie Widerstände effizient nutzen können. HIER LESEN
Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.
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