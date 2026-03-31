DAX Aktuell und Prognose: Der DAX hat beide ersten oberen Widerstände erreicht und konnte dort planvoll abprallen. Auch wenn die Reaktion etwas Zeit gebraucht hat, wurden die relevanten Zonen am Ende sauber angelaufen und haben eine klare Gegenbewegung ausgelöst. Genau das bestätigt aus meiner Sicht zwei Dinge: Erstens, dass Geduld aktuell der Schlüssel ist, weil der Markt die Levels nicht „im Sprint“ abarbeitet, sondern häufig erst nach zähem Herantasten reagiert. Zweitens, dass der H4-Trend als Rahmen gut funktioniert, weil er eine robuste Mischung liefert, um Intraday-Korrekturen aus tieferer Verortung strukturiert zu handeln, ohne sich im Minutenrauschen zu verlieren.
Auf der Oberseite bleibt jetzt als nächste wirklich nennenswerte Marke vor allem die Value-Area-High der Vorwoche offen. Diese Zone ist von hohem Interesse, weil sie als oberseitiges Cluster in einem abwärtsgerichteten Kontext typischerweise eine deutlich höhere Reaktionswahrscheinlichkeit trägt als „Zwischenlevels“. Ob wir sie heute noch erreichen, ist offen – aber genau daran hängt die nächste hochwertige Opportunity: Erst wenn der Markt dort ankommt und eine bestätigte Ablehnung liefert, wird daraus wieder ein Trade-Setup mit sauberem Chancen-Risiko-Profil.
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
Einer der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Händler ist die Kompetenz mit, Unterstützungen und Widerständen richtig umzugehen. In diesem Beitrag gehe ich darauf ein wie Anfänger, Fortgeschrittene aber auch erfahrene Händler Unterstützungen sowie Widerstände effizient nutzen können. HIER LESEN
Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.
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