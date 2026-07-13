Im mittelfristigen bis langfristigen Bild bleibt BMW deutlich belastet. Der Bruch wichtiger Unterstützungen hat die Aktie in eine schwierige Lage gebracht, und unter Berücksichtigung der Inflation wirkt die langjährige Entwicklung noch schwächer. Nominale Seitwärtsphasen sind real betrachtet keine Stabilität, wenn Kaufkraft über Jahre verloren geht. Für die deutsche Automobilindustrie ist das ein bitteres Bild, weil hinter BMW Arbeitsplätze, Zulieferketten und industrielle Stärke stehen. Als Händler muss man jedoch den Tatsachen ins Auge sehen: Die Aktie zeigt bislang keine belastbare Trendwende, sondern weiterhin ein strukturell schwaches Bild.
Solange untergeordnet keine saubere Trendwende entsteht, bleiben tiefere Kursziele realistisch. Besonders der Bereich von 48 bis 40 Euro rückt im größeren Bild in den Fokus. Im Extremfall sind sogar Kurse um 40 bis 36 Euro denkbar, falls der Abwärtstrend weiter beschleunigt und keine Käuferstruktur entsteht. Das bedeutet nicht, dass BMW direkt dorthin fallen muss. Es bedeutet aber, dass diese Zonen charttechnisch relevant bleiben, solange die Aktie unter Druck steht. So ordne ich das aktuell ein: Wir verpassen auf der Long-Seite nichts, weil die Bedingungen klar definiert sind. Entweder BMW bildet eines der beschriebenen Trendwendeszenarien aus – oder der Druck bleibt bestehen.
Die BMW-Aktie zeigt im Stundenchart weiterhin ein deutlich angeschlagenes Bild. Die untergeordneten Trends sind klar abwärts geneigt, der Druck bleibt sichtbar und auf der Unterseite entsteht ein potenzielles Ausbruchsniveau. Besonders wichtig ist dabei die Zone um 57 Euro. Sollte BMW darunter dynamisch brechen, könnte eine neue Trendbeschleunigung einsetzen. Aus meiner Perspektive ist das kurzfristig der entscheidende Punkt: Solange die Aktie keine glaubwürdige Stabilisierung oberhalb wichtiger Marken zeigt, bleibt der Markt anfällig für weitere Abgaben.
Die Marke um 57 Euro wirkt aktuell wie eine kurzfristige Schaltstelle. Fällt BMW darunter und bestätigt diesen Bruch, könnte daraus ein neuer Abwärtsimpuls entstehen. Der typische Ablauf wäre dann ein Durchbruch auf neue Tiefs, anschließend eine technische Korrektur zurück an den gebrochenen Bereich und danach eine Fortsetzung im abwärtsgerichteten Trend. Genau dort würden Short-Setups wieder interessant, aber auch hier gilt: Nicht der erste Tick unter 57 Euro ist entscheidend, sondern die Reaktion danach. Ein sauberer Rücklauf an das Ausbruchsniveau mit erneuter Schwäche wäre deutlich planbarer als ein impulsives Hinterherspringen in die Bewegung.
Auf der Oberseite braucht BMW mindestens eine Rückeroberung der Zone um 62 Euro, damit kurzfristig überhaupt wieder über Entspannung gesprochen werden kann. Diese Marke ist wichtig, weil sie den Bereich markiert, ab dem der Markt beginnen könnte, die vorherige Abwärtsstruktur infrage zu stellen. Aber auch ein Anstieg über 62 Euro wäre für sich genommen noch keine automatische Trendwende. Meiner Meinung nach braucht es dafür eine konkrete Schieflage im Markt – idealerweise durch zuvor ausgelöste Short-Positionen, die anschließend wieder eingedeckt werden müssen. Ohne diese Mechanik bleibt ein Ausbruch schnell nur ein weiterer Versuch innerhalb eines schwachen Gesamtbildes.
Das erste belastbare Long-Szenario entsteht, wenn BMW zunächst noch einmal nach unten antäuscht, also einen False Breakout auf der Unterseite ausbildet, sich anschließend stabilisiert und dann über 62 Euro ausbricht. In diesem Fall würden Trapped Sellers entstehen: Marktteilnehmer, die den Ausbruch nach unten gehandelt haben, geraten auf die falsche Seite und müssen bei der Rückeroberung höherer Kurse ihre Positionen schließen. Genau dadurch bekommt ein Ausbruch über 62 Euro mehr Qualität. Für mich wäre das die sauberste kurzfristige Trendwendevariante, weil der neue Impuls nicht nur aus Hoffnung entsteht, sondern aus aufgelöster Schieflage.
Die zweite Möglichkeit wäre ein deutlich dynamischerer Ausbruch über 62 Euro, gefolgt von einem Pullback, einer Stabilisierung und idealerweise ebenfalls einer kleinen Trapped-Sellers-Struktur auf der Unterseite. Auch dieses Szenario wäre handelbar, weil der Markt dann zunächst Stärke zeigt, anschließend korrigiert und danach erneut Käufer bestätigt. Wichtig ist die Reihenfolge: Erst Ausbruch, dann Rücklauf, dann Stabilisierung, dann erneute Stärke. Ohne diese Bestätigung wäre es riskant, BMW einfach nur deshalb zu kaufen, weil die Aktie einmal über eine Marke läuft. Gerade in einem angeschlagenen Automobilwert zählt nicht die Linie allein, sondern die Qualität der Reaktion.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Ihr Dennis Gürtler.
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