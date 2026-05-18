Das Jahres-Volumenprofil zeigt dabei eine auffällig ausgeglichene Verteilung, der faire Preisbereich liegt ungefähr zwischen 1.127 und 1.258 EUR. Damit ist die Aktie aktuell oberhalb der Value-Area-High um 1.260 EUR verortet – und genau das macht die Lage spannungsreich: Ein Rückfall in die Value Area wäre ein klassisches Break-In-Szenario, das kurzfristig sogar ein Short-Setup „von oben zurück in den fairen Bereich“ begründen kann, auch wenn es gegen den übergeordneten Trend läuft. Für neue Longs wird es dagegen erst wieder spannend, wenn ASML tiefer verortet ist und die Value-Area-Low des Jahres in Reichweite kommt – das wäre unter 1.227 EUR als erste Schwelle, weil dort das Chancen-Risiko-Profil wieder deutlich sauberer wird als im aktuellen oberen Drift.

Wenn ASML wirklich in den fairen Preisbereich hineintaucht, ist die Folgelogik relativ klar: Rutscht der Kurs unter die 1.260 EUR (VAH), wird häufig zügig der Point of Control bei 1.193 EUR „angezogen“, und bei anhaltendem Druck kann auch ein Durchlauf bis zur Value-Area-Low bei 1.129 EUR auf dem Tisch liegen. Auffällig ist zudem, dass die Aktie die Anstiege der europäischen Indizes zuletzt nicht mehr sauber mitgeht – ein weiterer Hinweis, dass die Rotation dominiert. Für mich bleibt der Kern deshalb: Oberhalb der Value Area ist das Umfeld teuer und fehleranfällig; interessant wird es wieder, wenn der Markt entweder sauber zurück in die Value kippt oder in Richtung <1.227 EUR tiefer verortet und dort Stabilisierung zeigt.