Die größten Fehler entstehen selten durch „falsche Charts“, sondern durch falsche Prozesse. Zwei Muster sind dabei besonders teuer: ungewollt zu große Positionsgrößen – oft durch schnelles Aufstocken – und das Verkleben einer Position mit einer Geschichte. Rheinmetall ist dafür ein Paradebeispiel, weil das Narrativ „Europa muss sich selbst verteidigen“ schnell zu einem gefährlichen Kurzschluss führt: Wenn die Story stimmt, „muss“ der Kurs ja steigen. Aus meiner Perspektive ist genau diese Denkweise der Moment, in dem Risiko nicht mehr gemanagt, sondern rationalisiert wird.
Geschichten können Treiber sein, aber sie immunisieren keinen Chart. Das sieht man immer wieder an Extremfällen: Novo Nordisk mit einem massiven Trendanstieg oder PayPal mit einer Story, die sich wie ein Monopol anfühlte – und trotzdem wurde ein Großteil der Bewegung später wieder abgebaut.
Der Punkt ist nicht, dass Rheinmetall „wie PayPal“ werden muss, sondern dass Märkte in Story-Phasen zu Übertreibung neigen und danach genauso konsequent bereinigen. Meiner Meinung nach ist es gefährlich, Kursgeschehen direkt aus einer Erzählung abzuleiten, weil man damit die Wahrscheinlichkeit großer Gegenbewegungen systematisch unterschätzt.
Technisch lässt sich Rheinmetall aktuell am saubersten über den fairen Preisbereich des Vorjahres strukturieren: Handel zwischen Value Area High und Value Area Low. Der Gedanke dahinter ist simpel: In einer Range werden Ausflüge nach oben häufig absorbiert und Rückläufe nach unten werden getestet – nicht, weil „der Markt böse ist“, sondern weil Akzeptanz in Value entsteht und außerhalb der Value Liquidität abgeholt wird. Das skizzierte Playbook – Lauf an die VAH, Absorption, Abprall – ist in dieser Logik konsequent und passt zu einem Titel, der bereits mehrere extreme Impulse hinter sich hat.
Der kritische Prozessfehler ist der Wechsel der Zeitebene unter Stress: Ein kurzfristiger Trade wird überhebelt geplant – und wird dann, weil es gegen einen läuft, zum „langfristigen Investment“ umgedeutet. Das ist aus Trading-Sicht eine der gefährlichsten Transformationen überhaupt, weil die Positionsgröße für den neuen Zeithorizont fast nie passt. Aus meiner Perspektive ist das bei Rheinmetall besonders relevant, weil die Historie mehrfach gezeigt hat, wie brutal Impulse korrigiert werden können. Wer kurzfristig handelt, muss kurzfristig denken – oder konsequent raus.
Kurzfristig rückt deshalb die Value Area Low des Vorjahres in den Fokus: 1.228 EUR. Das Setup ist klar: Ein kurzes Untertauchen unter den fairen Preisbereich (Stop-Run), dann die Frage, ob Absorption entsteht und der Markt wieder in die Value zurückkehrt. Entscheidend ist dabei die Reihenfolge: Erst muss Rheinmetall überhaupt in diese Zone laufen, dann muss Stärke sichtbar werden – sonst wird nicht gekauft. Ein „Blindkauf“, nur weil ein Level erreicht ist, ist bei einer so impulsiven Aktie aus meiner Sicht genau die Falle, die man vermeiden muss.
Der Entry entsteht nicht durch das Level, sondern durch Bestätigung auf der Unterebene: Breakout-Logik, Umkehrzeichen, klare Price Action, idealerweise sichtbar im Stundenchart oder darunter. Wer hier keine Stärke sieht, bleibt draußen – gerade weil Rheinmetall aus der größeren Perspektive deutlich tiefer korrigieren kann, wenn der Markt beschließt, Risiko abzubauen. Das Ziel ist nicht Prognose, sondern Reaktion: aufkommende Stärke handeln, nicht in laufende Schwäche hineinraten.
Die zweite relevante Marke ist ein volumengewichteter Durchschnitt, geankert am Beginn der Oktoberrally 2023, im Bereich um ~1.010 EUR. Das ist ein tieferes, schwereres Level – und damit eine Zone, die als „Minimum an Korrektur“ plausibel wird, wenn der Markt die Bereinigung ausweitet. Auch hier gilt: Das ist kein Forecast, sondern ein Plan. Sollte Rheinmetall dorthin laufen, ist der Fokus wieder identisch: Zeigt der Markt dort Absorption und eine klare Reaktionsstruktur, kann ein kurzfristiger Rebound-Trade sauber werden. Ohne Bestätigung bleibt es nur eine Marke.
Rheinmetall zeigt aktuell genau das Verhalten, das sich aus der letzten Analyse logisch ableiten ließ: Es fehlen die Impulse, weil der Kurs gegenwärtig nicht in einem „unfairen“ Preisbereich arbeitet. Solange eine Aktie im fairen Preisband oszilliert, entstehen zwar Bewegungen, aber selten die Art von explosiven, sauber durchziehenden Sequenzen, die kurzfristige Trades attraktiv machen. Genau das macht untergeordnetes, kurzfristiges Handeln derzeit schwierig, weil der Markt eher „verwaltet“ als „entscheidet“ – sofern keine externen, wirklich schockartigen politischen Auslöser hinzukommen.
Konkret spiegelt Rheinmetall derzeit im inneren Wert des letzten Jahres, also in der Value-Logik des Vorjahres. Der relevante faire Bereich liegt dabei zwischen 1.224 und 1.976 Euro. Solange die Aktie innerhalb dieser Spanne läuft, sind Richtungswechsel im kleineren Rahmen statistisch wahrscheinlicher, während nennenswerte Impulsphasen eher ausbleiben. Das ist kein „schlechtes“ Marktverhalten, aber es ist ein Umfeld, das selten ein klares Edge-Profil liefert, wenn man auf dynamische Impulse angewiesen ist.
Damit bleibt der Prozess unverändert: Rheinmetall muss erst wieder aus dem Gleichgewicht geraten, also in einen unfairen Preisbereich vorrücken und stärkere Unterstützungen anlaufen, damit sich ein neues, handelbares Chancen-Risiko-Fenster öffnet. Ein Minimum wäre ein Lauf unter 1.210 Euro, deutlich interessanter wäre eine Verortung in Richtung 1.020 Euro, weil erst dort wieder echte Disbalance entsteht, aus der eine Rückkehr in den fairen Preisbereich plausibel und strukturiert handelbar wird. Solange diese tiefe Verortung ausbleibt, bleibt das Handelsumfeld voraussichtlich zäh und eher schwer zu „modellieren“.
Ich warne dabei ausdrücklich davor, politische Spekulationen direkt mit Aktieninvestments zu verbinden. Das ist selten ein nachhaltiges Handelssystem, sondern in der Regel ein prognosebasierter „News-Meinungstrade“, der stark von Zufall, Timing und Narrativen abhängt – und damit wenig mit institutionell sauberer Methodik zu tun hat. Externe Faktoren haben natürlich Bedeutung, aber sie erzeugen nicht automatisch eine zwingende Handelspflicht. Gerade im Haupthandel ist es oft die bessere Entscheidung, auf echte Verortung, klare Zonen und reproduzierbare Struktur zu warten, statt politische Szenarien „traden zu müssen“.
Die Aktie hat die erwartete Korrektur nicht nur eingeleitet, sondern konsequent fortgesetzt. Wir hatten im ursprünglichen Teil der Analyse bereits betont, dass selbst bei Kursen um 1.600 EUR noch erhebliches Korrekturpotenzial besteht, mit ersten Zielräumen an der Value-Area-Low bei 1.200 EUR und im tieferen Verlauf an der Anchored VWAP bei 1.100 EUR. Genau diese erste Station ist nun erreicht: Bei 1.200 EUR steht die Aktie damit ausgehend von 1.600 EUR bereits bei einer Korrektur von >25 %, was ungehebelt eine spürbare Bewegung ist – vor allem vor dem Hintergrund, dass die Indizes in derselben Zeit eher gestiegen sind. Das unterstreicht, dass Einzelaktien zwar im Gesamtmarkt schwimmen, aber dennoch eigene, oft deutlich schärfere Bewegungslogiken haben.
Mit dem Unterschreiten der Value-Area-Low des letzten Jahres verschiebt sich die Verortung spürbar: Die Aktie taucht aus dem fairen Preisbereich des Vorjahres heraus und wird damit strukturell interessanter, weil echte Disbalance entsteht. Genau das ist die Voraussetzung für ein neues Chancen-Risiko-Fenster – nicht das „Gefühl, dass es gefallen ist“, sondern die Tatsache, dass der Markt in einen Bereich kippt, in dem Rückkehrbewegungen in Richtung Fair Value wieder plausibler werden. Trotzdem bleibt das kein Automatismus: Nach starken Abgaben sind zusätzliche Flushes häufig, weil Liquidität noch einmal abgeholt wird und späte Stops „bereinigt“ werden.
Als nächste wirklich günstige Verortung bleibt daher die Anchored VWAP bei 1.020 EUR im Fokus. Zusätzlich würde ich einen möglichen Stop-Run unter 930 EUR mit einplanen, weil solche Unterläufe nach einer 25%-Korrektur nicht selten sind und das restliche Korrekturpotenzial noch einmal „freischalten“ können, bevor eine stabilere Bodenstruktur entsteht. Für die Prozesslogik heißt das: Nicht das Tief erraten, sondern auf klare Stabilisierung an den nächsten Disbalance-Zonen warten – dann wird aus „gefallen“ wieder „handelbar“.
Rheinmetall setzt die Korrektur ungebremst fort, und seit der ursprünglichen Einordnung um 1.600 EUR sind inzwischen >35 % Abwärtsbewegung realisiert worden. Die zentrale Frage, die mir dazu gestellt wurde, ist nachvollziehbar: Worauf basierte die Annahme, dass der Markt so überdehnt war, dass eine deutliche Korrektur wahrscheinlich wird? Der Kernpunkt liegt in der langfristigen Struktur: Im mittelfristig bis langfristigen Chart (logarithmische Skalierung) sieht man seit 2022 einen stabilen Wachstumspfad – und gleichzeitig, dass Rheinmetall diesen Pfad in der Spitze zu stark nach oben verlassen hat. Genau diese „zu exponentielle“ Beschleunigung ist selten dauerhaft haltbar, weil Märkte langfristig zu ihrem Mittelwert bzw. zu ihrem Wachstumskorridor zurückrotieren.
Damit war die Erwartung nicht „die Aktie muss fallen“, sondern: Je weiter der Kurs den langfristigen Pfad überdehnt, desto wahrscheinlicher wird eine Mean-Reversion in Richtung des mittleren Korridors. Diese Rückkehr passiert oft nicht linear, sondern über mehrere Wellen – und genau das sehen wir jetzt. Wichtig ist dabei: Wir sind noch nicht zwingend in der final „günstigen“ Zone, aber die Aktie arbeitet den überdehnten Zustand sichtbar ab und wird dadurch Schritt für Schritt wieder relevanter. Das ist der Punkt, an dem aus einer überteuerten Impulsphase wieder ein Setup mit besserem Chancen-Risiko-Profil entstehen kann – nicht zwingend sofort, aber zunehmend plausibel.
Für ein mittelfristiges Szenario rückt Rheinmetall damit wieder auf die Watchlist, weil mit jeder weiteren Schwäche die Verortung attraktiver wird. Ob der Dreh unmittelbar erfolgt, ist offen; ich würde auch weiterhin untergeordnete Bodenbildungen respektieren, weil sich die finale Stabilisierung selten „auf Kommando“ zeigt. Aber prozessual gilt: Je tiefer der Rücklauf, desto eher entsteht wieder ein Umfeld, in dem der übergeordnete Aufwärtstrend mittelfristig fortgesetzt werden kann – diesmal nicht aus Überdehnung, sondern aus wiederhergestellter Balance.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
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