Berkshire Hathaway steht wie kaum ein anderes Investment für den Mythos „Outperformance durch Genialität“. Gleichzeitig zeigt der Blick auf die letzten Jahre ein Bild, das viele Anleger irritiert: Seit 2024 wirkt Berkshire eher seitwärts, während der S&P 500 in vergleichbaren Zeiträumen deutlich dynamischer war. Für mich ist genau dieser Kontrast spannend, weil er eine unangenehme, aber wichtige Frage aufwirft: Geht es bei Berkshire heute noch um Outperformance – oder eher um ein anderes Profil (Stabilität, Struktur, Timing), das man korrekt einordnen muss, statt es automatisch als „besser“ zu etikettieren?

Bei Performance-Debatten ist der Klassiker immer derselbe: „Man kann sich Zeiträume so legen, dass die These passt.“ Das stimmt grundsätzlich, deshalb darf die Bewertung nicht auf einem einzigen Ausschnitt hängen. Trotzdem ist es legitim, sich die Zeitfenster anzusehen, die in der Praxis relevant sind: 10 bis 15 Jahre sind für viele Anleger bereits ein „langes“ Anlagefenster, selbst wenn es in der Theorie noch länger sein sollte. Meiner Meinung nach liegt genau hier der Kern des Problems: Wenn eine Outperformance in der jüngeren Historie nicht sichtbar ist, wird sie für viele real praktisch irrelevant – selbst dann, wenn sie in sehr langen Zeiträumen irgendwann statistisch wieder auftauchen könnte.