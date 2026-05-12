Apollo Global Management konnte sich wie erwartet sehr sauber an der Anchored VWAP stabilisieren, nachdem – ebenfalls wie antizipiert – das offensichtliche Zwischentief bei 101 USD noch einmal unterschritten wurde. Genau dieser kurze Unterlauf war der „Reset“, der die Verortung wieder attraktiv gemacht hat: Erst werden Stops abgeholt, dann kippt der Markt zurück in Akzeptanz, und daraus entsteht der Impuls. Seitdem konnte sich die Aktie ungehebelt um fast 35 % nach oben entwickeln, was die ursprüngliche Setup-Logik klar bestätigt.

Mit dieser Strecke werden nun erste Gewinnmitnahmen zunehmend relevant, weil der Vorteil aus der tiefen Verortung weitgehend ausgespielt ist. Selbst wenn der übergeordnete Trend intakt bleibt, sind nach solchen Moves Rückläufe im Rahmen größerer Korrekturen normal – und genau dort würde sich das Chancen-Risiko-Profil für neue Positionen wieder neu sortieren müssen. Ich würde an dieser Stelle daher nicht mehr „hinterherhandeln“, sondern akzeptieren, dass der Trade seinen Kernvorteil geliefert hat und dass weitere Gewinne eher vom Marktgeschenk als von sauberer Verortung abhängen würden.

Damit kann man diese Analyse prozessual als abgearbeitet definieren: Die Zone hat funktioniert, der Impuls ist gelaufen, und der Edge ist umgesetzt. Der nächste sinnvolle Schritt wäre erst wieder eine frische Korrektur in eine neue, klare Support-Verortung – bis dahin ist es vollkommen legitim, den Case als erledigt abzulegen und die Liquidität für Setups mit besserem Einstiegsvorteil freizuhalten.