Die Frage „Wie lange kann das noch gut gehen?“ taucht zuverlässig dann auf, wenn Märkte in Extrembereiche laufen und die öffentliche Debatte zwischen Hype und Crash pendelt. Entscheidend ist dabei weniger das Etikett „Blase“, sondern die Mechanik dahinter: Indizes entfernen sich von ihrer statistischen Bandbreite, Momentum zieht Kapital an, und irgendwann folgt die Rückkehr in Richtung Mittelwert – oft über Zeit, manchmal über Preis. Aus meiner Perspektive ist genau diese Rückkehr der Punkt, der am meisten unterschätzt wird, weil sie Rendite nicht nur „reduziert“, sondern häufig Kapital über Monate bindet.
Beim Nasdaq ist die Überdehnung über die statistischen Ausdehnungsbänder der zentrale Hinweis. Der Index handelt sehr weit oberhalb seiner typischen Verteilungsgröße – und genau das macht das Umfeld riskant für neue Einstiege „oben“. Daraus folgt aber nicht automatisch ein Crash-Signal. Es bedeutet vor allem: Das Chancen-Risiko-Verhältnis verschiebt sich, weil die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Markt irgendwann wieder in Richtung statistisches Mittelband zurückläuft – über Seitwärtsphasen, Korrekturen oder beides.
Das unangenehme Ergebnis solcher Phasen ist oft nicht der eine große Abverkauf, sondern die Kombination aus „noch ein Stück höher“ und anschließendem „lange nichts“. Man ist investiert, fühlt sich zwischenzeitlich bestätigt, und dann kommt die Rückkehr in die Bandbreite, die Gewinne wegrasiert oder zumindest über längere Zeit neutralisiert. Meiner Meinung nach ist das die eigentliche Falle für viele Privatanleger: Man wird durch anhaltendes Momentum weichgekocht, steigt spät ein – und sitzt dann in der Normalisierung fest, während Chancen woanders entstehen.
Asien liefert ein gutes Beispiel, warum man Exzesse sauber einordnen muss. Beim KOSPI wirkt eine schnelle Rallye optisch extrem, gleichzeitig kommt der Index aus einer langen Phase, in der er seit 2007 kaum Fortschritt gemacht hat. Das ist ein wichtiger Kontext: Nicht jede starke Bewegung ist automatisch eine Blase, manchmal ist es auch Aufholen einer verschlafenen Dekade. Trotzdem bleibt der Mechanismus identisch: Wenn die Bewegung zu steil wird, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr in eine „normalere“ Verteilung.
Gegen Exzesse zu traden klingt rational, ist aber operativ oft die schlechteste Idee. Märkte können länger irrational bleiben, als man selbst liquide – und in inflationär geprägten, momentumstarken Phasen reicht schon ein weiterer Schub, um Shorts zu zerlegen. Aus meiner Perspektive ist das die klare Priorität: Nicht oben long „nachkaufen“, aber auch nicht reflexhaft shorten. Der robuste Ansatz ist Selektion: Märkte/Assets mit besserer Verortung handeln, statt gegen den Index zu kämpfen.
Rheinmetall zeigt die gleiche Mechanik in einer Einzelaktie: Exzess, Hoffnung, dann Korrektur – im Beispiel nahezu 40 % vom Hoch. Wer sehr früh long war, kann das aussitzen; die größere Masse steigt aber typischerweise spät ein, wenn das Narrativ maximal überzeugend ist. Dann werden Privatanleger schnell zur Exit-Liquidität: Große Adressen bauen in Stärke ab, Momentum kippt, und der Markt fällt, weil der Kaufdruck fehlt. Das ist nicht „böse“, das ist Marktmechanik.
Die Lage lässt sich nüchtern zusammenfassen: Exzess ja, Bandbreite verlassen ja, aber daraus folgt nicht automatisch „sofort crashen“. Der richtige Schluss ist, dass es aktuell weder ein idealer Zeitpunkt ist, oben langfristig einzusteigen, noch ein guter Zeitpunkt, aggressiv dagegen anzutraden. Aus meiner Perspektive ist die beste Arbeit jetzt: Kapital schützen, selektiv Titel handeln, die tief in der Korrektur liegen und damit wieder ein sauberes CRV liefern – statt sich an Nasdaq/KI-Momentum festzubeißen.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
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