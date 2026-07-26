Während viele stark gelaufene Tech-Werte im Nasdaq und im XLK-Sektor derzeit korrigieren, entstehen an anderer Stelle wieder interessante Chancen. Diese Rücksetzer im Technologiesegment sind zunächst nichts Ungewöhnliches, sondern die logische Antwort auf vorherige starke Anstiege. Genau deshalb wird es jetzt spannend, nicht zwanghaft in überdehnte Tech-Korrekturen hineinzukaufen, sondern nach stabilen Trends zu suchen, die aus tieferen Rückläufen wieder Impulse liefern können. Aus meiner Perspektive rücken dabei Bankaktien zunehmend in den Fokus, weil einige Titel deutlich ruhiger, strukturierter und technisch sauberer wirken.
Wells Fargo gehört aktuell zu den interessanteren Kandidaten. Die Aktie markierte im Mai 2026 ein Tief im Bereich von rund 72,80 USD und konnte sich anschließend stabilisieren. Ausgehend von dieser Zone stieg der Titel zeitweise bis in den Bereich um 90 USD, was einem Anstieg von rund 23 % entspricht. Das ist keine überhitzte Tech-Parabel, sondern eine deutlich kontrolliertere Trendbewegung. Genau diese Mischung aus Stabilität, Liquidität und klarer Trendstruktur macht Wells Fargo kurzfristig bis mittelfristig besonders interessant.
Aktuell notiert Wells Fargo im Bereich von rund 86,40 USD. Nach dem Anstieg von ungefähr 72 USD auf 90 USD wäre eine kurzfristige Korrektur nicht nur normal, sondern sogar wünschenswert. Denn gute Trades entstehen selten am oberen Ende eines Impulses, sondern häufig nach einem Rücklauf in faire Bereiche. Meiner Meinung nach liegt hier der zentrale Unterschied zur Tech-Euphorie: Statt einem Markt hinterherzulaufen, der bereits weit gelaufen ist, wird Wells Fargo erst dann wirklich attraktiv, wenn die Aktie in eine saubere Reaktionszone zurückkommt.
Die wichtigste Referenz ist der Anchored VWAP, gelegt auf das Mai-Tief 2026. Auf Schlusskursbasis zeigt dieser volumengewichtete Durchschnitt, wo der faire Preis des aktuellen kurzfristigen Aufwärtstrends liegt. Der Bereich bewegt sich aktuell grob zwischen 82 und 84 USD, besonders relevant rund um 83 bis 82 USD. Genau dort würde eine Korrektur Wells Fargo wieder in eine deutlich bessere Handelsverortung bringen. Diese Zone ist interessant, weil sie den bisherigen Impuls nicht zerstört, sondern den Trend nur in Richtung seines fairen Durchschnitts zurückführt.
Der Bereich zwischen 83 und 82 USD ist damit die erste zentrale Long-Verortung. Sollte Wells Fargo dort hineinlaufen, wäre die Aktie für mich untergeordnet wieder spannend. Wichtig bleibt aber: Diese Zone ist kein automatischer Einstieg. Erst wenn im kleineren Zeitfenster Stabilisierung, Absorption, höhere Tiefs oder ein sauberer Mikro-Ausbruch entstehen, wird daraus ein konkretes Long-Setup. Ohne diese Bestätigung bleibt es lediglich ein guter Ort – und nicht jeder gute Ort ist sofort ein guter Trade.
Sollte die Korrektur etwas tiefer laufen, rückt die nächste relevante Marke bei rund 81,50 USD in den Fokus. Dort liegt die Value Area Low des vorherigen Monats, also die untere Grenze eines früher akzeptierten Preisbereichs. Diese Zone kann als zweite Reaktionsstelle dienen, falls der Markt den Anchored VWAP kurz unterschreitet oder einen kleinen Stop-Run ausbildet. So ordne ich das aktuell ein: Gerade eine leichte Übertreibung unter die erste Zone kann spannend werden, wenn anschließend Käufer sichtbar zurückkommen und der Markt die Struktur wieder nach oben dreht.
Wells Fargo ist aktuell nicht deshalb spannend, weil die Aktie sofort gekauft werden muss, sondern weil sie nach einem stabilen 23-%-Anstieg klare Rücklaufzonen bietet. Während Tech-Werte nach starken Bewegungen korrigieren, wirkt Wells Fargo vergleichsweise sauber verortet und könnte bei einem Rücklauf in Richtung 83 bis 82 USD beziehungsweise 81,50 USD wieder ein attraktives Long-Setup liefern. Entscheidend bleibt die Umsetzung: Korrektur abwarten, untergeordnete Umkehrsignale prüfen und erst dann in den nächsten Stundenimpuls hineinhandeln.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Ihr Dennis Gürtler.
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