Die Quartalssaison läuft auf Hochtouren, und mit Alphabet sowie Tesla stehen zwei der wichtigsten US-Technologiewerte gleichzeitig im Fokus. Auffällig ist dabei: Die fundamentalen Ausgangslagen könnten kaum unterschiedlicher sein, die unmittelbare Kursreaktion sieht aber ähnlich aus. Beide Aktien geraten über Nacht deutlich unter Druck und verlieren jeweils rund 5 %. Aus meiner Perspektive ist genau diese Parallelität spannend, weil sie zeigt, dass Kursreaktionen nach Earnings nicht isoliert betrachtet werden dürfen. Entscheidend ist nicht nur, dass eine Aktie fällt, sondern warum sie fällt und in welcher übergeordneten Verortung dieser Rücksetzer stattfindet.
Bei Alphabet wirkt das operative Bild zunächst solide bis stark. Der Umsatz liegt bei rund 120 Milliarden USD, Google Search wächst weiter, YouTube-Werbung legt zu und vor allem die Google Cloud liefert den eigentlichen Beschleuniger. Der Cloud-Umsatz steigt auf rund 24 Milliarden USD, während der operative Cloud-Gewinn bei etwa 8,8 Milliarden USD liegt. Gleichzeitig verliert das Wachstum der Suchmaschine gegenüber dem Vorquartal etwas an Tempo. Das ist kein dramatisches Signal, aber nach einem starken Kursanstieg reicht bereits eine leichte Wachstumsabkühlung, damit Anleger Gewinne sichern. Alphabet fällt also nicht, weil das Kerngeschäft schwach ist, sondern weil der Markt nach starken Gewinnen eine Korrektur einpreist.
Charttechnisch bleibt Alphabet deutlich konstruktiver als Tesla. Die Aktie konnte seit Mai des Vorjahres rund 182 % zulegen und befindet sich übergeordnet weiterhin in einem klar aufwärtsgerichteten Trend. Eine Korrektur nach einem solchen Anstieg ist nicht ungewöhnlich, sondern Teil eines normalen Marktzyklus. Relevant ist dabei die Value Area des Jahres 2026, die grob zwischen 300 und 370 USD liegt. Der Kurs handelte zeitweise darüber, kehrt nun aber stärker in diesen fairen Preisbereich zurück. Meiner Meinung nach ist das zunächst kein Warnsignal im Sinne eines Trendbruchs, sondern eher eine Normalisierung nach einer sehr starken Aufwärtsphase.
Für Alphabet wird aus mittelfristiger Sicht besonders der Bereich zwischen 320 und 303 USD interessant. Dort könnte eine Korrekturausdehnung in Richtung fairerer Preiszonen stattfinden. Wichtig ist auch hier die Unterscheidung zwischen Verortung und Einstieg. Der faire Preisbereich wird über das gehandelte Volumen definiert und liefert damit eine objektivere Grundlage als reine Kursfantasie. Kurzfristig kann man nach starken Earnings-Abschlägen zwar auch Reversals handeln, aber diese Variante ist spekulativer. Sauberer ist es, auf Stabilisierung, Absorption oder einen Rücklauf in relevante Value-Bereiche zu warten. Für mich bleibt Alphabet deshalb ein starker Titel – nur eben nicht mehr an jedem Preis gleich attraktiv.
Bei Tesla ist die Lage deutlich kritischer. Auch hier verliert die Aktie über Nacht rund 5 bis 6 %, doch die fundamentale Einordnung ist schwächer als bei Alphabet. Die Nachfrage lässt nach, Wachstum wird teilweise über niedrigere Verkaufspreise erkauft, während gleichzeitig die Ausgaben für Robotaxis, autonomes Fahren und KI steigen. Der Markt bewertet Tesla zunehmend weniger als klassischen Automobilhersteller und stärker als Wette auf zukünftige Technologieerlöse. Genau darin liegt das Problem: Diese Erlöse müssen erst noch real sichtbar werden. Bis dahin bleibt Tesla eine deutlich progressivere, aber auch anfälligere Wette.
Charttechnisch handelt Tesla seit 2025 eher in einem seitwärtslastigen Markt als in einem klaren Wachstumstrend. Die Aktie pendelt innerhalb des fairen Preisbereichs des aktuellen Jahres und fällt nun wieder stärker in die Value Area des vorherigen Jahres zurück. Dieser Bereich liegt grob zwischen 220 und 395 USD. Als erste relevante Referenz rückt der Point of Control um 320 USD in den Fokus. Darunter bleiben weitere High Volume Nodes als potenzielle Stabilisierungspunkte wichtig. So ordne ich das aktuell ein: Bei Alphabet ist der Rücksetzer eine Korrektur im intakten Trend. Bei Tesla ist die Schwäche problematischer, weil sie in eine ohnehin seitwärtslastige Struktur fällt und fundamentale Zweifel verstärkt.
Die Kursreaktion sieht bei beiden Aktien ähnlich aus, die Qualität dahinter ist jedoch unterschiedlich. Alphabet liefert solide Zahlen, starkes Cloud-Wachstum und korrigiert nach einem massiven Kursanstieg in eine normale Value-Struktur. Tesla dagegen zeigt eine schwächere Nachfrage, Preisdruck, hohe Zukunftsinvestitionen und eine Aktie, die bereits seit längerer Zeit keine klare Aufwärtstrendqualität mehr besitzt. Genau deshalb muss man beide Rückgänge getrennt bewerten. Alphabet bleibt aus meiner Sicht ein Korrekturthema in einem starken Trend, während Tesla stärker nach einem Test tieferer Value- und POC-Bereiche aussieht.
Kurzes Update zur Situation. Die Stabilisierung von Google an der Tages-EMA-200 habe ich genutzt, um sehr kurzfristige Trades einzugehen. Auch bei Tesla kam es am POC des Vorjahres zu untergeordneten Möglichkeiten.
Risikohinweis: Die vollzogenen Trades dienen zur Untermauerung der Beispiele und sollten aufzeigen, dass das Fachwissen in der Praxis angewendet wird. Sie dienen damit der Veranschaulichung und stellen keine Signale oder Aufforderungen zum Nachhandeln dar.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Ihr Dennis Gürtler.
Diese Information wurde von Pepperstone GmbH bereitgestellt. CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.