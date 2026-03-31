Palantir bringt für kurzfristige Trader genau die Kombination mit, die im Alltag zählt: hohe Liquidität, niedrige Spreads und gleichzeitig spürbare Tagesrange. Niedrige Handelskosten plus hohe Schwankung ist im Kern der „Sweet Spot“, weil sich Setups sauberer ausspielen lassen und Fehler nicht sofort durch Kosten gefressen werden. Aus meiner Perspektive lohnt es sich deshalb, Palantir konsequent über objektive Preisbereiche zu strukturieren – also nicht über Bauchgefühl, sondern über Value Areas, Volumenprofil und TPO.
Im Februar lässt sich der Markt über eine Seitwärtsphase sehr gut lesen: Value Area High und Value Area Low markieren den fairen Preisbereich des Monats, während der TPO (hier auf Wochenbasis) zeigt, wo der Markt zeitlich „akzeptiert“ hat und wo nicht. Genau daraus entsteht der Unterschied zwischen fairen und unfairen Preisbereichen: In der Value wird rotiert, außerhalb wird häufig getestet und dann entweder zurückgezogen oder – seltener – neu akzeptiert. Diese Logik ist die Grundlage für die späteren Trades im März.
Im März verlagert sich die Seitwärtsphase in eine neue Range, konkret zwischen 148 und 160 USD. Diese Zone ist nicht nur „ein Bereich“, sondern ein klarer Kontext: Dort wurde wiederholt gehandelt, dort hat der Markt Akzeptanz gezeigt. Mit dem Ausbruch aus genau dieser Range wird die Unterkante der Zone plötzlich zur Schaltstelle – und damit zur ersten entscheidenden Handelsmarke. Das ist das ganze Prinzip: Was vorher Value war, wird nach dem Ausbruch zum Level, an dem sich die nächste Richtung entscheidet.
Die Zone 148–149 USD ist die zentrale Schaltstelle, weil sie zwei sehr unterschiedliche Trades ermöglichen kann – abhängig davon, wie der Markt dort reagiert. Kommt Palantir in diesen Bereich und zeigt Schwäche (fehlender Follow-Through, Ablehnung, klare Umkehrzeichen), wird ein Short-Szenario interessant. Läuft der Markt dagegen bullisch durch, ohne Schwäche zu zeigen, und kommt später im Pullback zurück in die Zone, kann exakt dieselbe Zone zum Long-Trigger werden – dann nicht als „Support-Glaube“, sondern als Rückkehr in einen akzeptierten Bereich. Meiner Meinung nach ist das der saubere Gedanke dahinter: Nicht wissen wollen, was passiert, sondern vorbereitet sein, wie man reagiert.
Für das Short-Play gilt die klassische Regel: Ein Level ist nur Kontext, der Trade entsteht erst durch Bestätigung. Wenn Palantir in den Bereich 148–149 USD hineinläuft und sich dort sichtbar schwer tut – also Ablehnung, Umkehrkerzen, schwacher Pullback, Momentum kippt – wird die Short-Idee logisch. Ohne solche Hinweise ist ein Short gegen bullischen Druck meist ein teurer Kampf. Genau deshalb ist der Ablauf wichtig: erst Level, dann Reaktion, erst danach Entry.
Das Alternativ-Szenario ist der „Durchlauf“: Palantir zeigt keine Schwäche, handelt einfach durch und bietet oben keinen Einstieg. In diesem Fall ist der Pullback zurück in die Zone häufig die bessere Gelegenheit, weil dann wieder ein akzeptierter Bereich angesteuert wird, den man mit engerem Risiko handeln kann. Aus meiner Perspektive ist das oft der professionellere Trade, weil er nicht aus FOMO entsteht, sondern aus Struktur: Erst Expansion, dann Rücklauf, dann Einstieg mit klarer Invalidierung.
Falls Palantir schwächer wird und die erste Schaltstelle nicht hält bzw. der Markt weiter nach unten rotiert, rückt die Value Area Low des Februars als zweite relevante Handelsmarke in den Fokus. Dort wäre ein Reaktionstrade denkbar – entweder als Abpraller (Bounce) oder als Pullback-Setup, je nachdem, wie die Price Action am Level aussieht. Auch hier gilt: Nicht „weil VAL“ kaufen, sondern auf Absorption, Stabilisierung und klare Reaktionssignale warten. Damit entsteht eine zweite, strukturell begründete Ebene unterhalb der März-Zone.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
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