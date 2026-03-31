Palantir bringt für kurzfristige Trader genau die Kombination mit, die im Alltag zählt: hohe Liquidität, niedrige Spreads und gleichzeitig spürbare Tagesrange. Niedrige Handelskosten plus hohe Schwankung ist im Kern der „Sweet Spot“, weil sich Setups sauberer ausspielen lassen und Fehler nicht sofort durch Kosten gefressen werden. Aus meiner Perspektive lohnt es sich deshalb, Palantir konsequent über objektive Preisbereiche zu strukturieren – also nicht über Bauchgefühl, sondern über Value Areas, Volumenprofil und TPO.

Im Februar lässt sich der Markt über eine Seitwärtsphase sehr gut lesen: Value Area High und Value Area Low markieren den fairen Preisbereich des Monats, während der TPO (hier auf Wochenbasis) zeigt, wo der Markt zeitlich „akzeptiert“ hat und wo nicht. Genau daraus entsteht der Unterschied zwischen fairen und unfairen Preisbereichen: In der Value wird rotiert, außerhalb wird häufig getestet und dann entweder zurückgezogen oder – seltener – neu akzeptiert. Diese Logik ist die Grundlage für die späteren Trades im März.