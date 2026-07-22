Die BASF-Aktie hatte zwei vorbereitete Widerstandszonen als Rücklaufbereiche im Chart. Die erste Zone war ein klassisches Pullback-Szenario an das ehemalige Unterstützungsniveau bei 48,00 Euro. Genau dort konnte die Aktie sauber reagieren. Für mich war das ein gutes Beispiel dafür, warum der Rücklauf in eine vorbereitete Zone oft deutlich wertvoller ist als ein später Einstieg mitten in der Bewegung. Intraday entstand aus diesem Bereich eine Reaktion von rund 2,5 %, was für kurzfristige Händler bereits eine beachtliche Bewegung darstellt.

Auch die zweite Widerstandszone wurde anschließend abgearbeitet. Diese lag an der Value-Area-High des vorherigen Monats Juni und brachte im bestehenden Short-Kontext eine noch deutlichere Reaktion hervor. In Summe ergab sich daraus eine Bewegung von rund 6 % ungehebelt. Damit hat die Aktie kurzfristig zunächst alle relevanten Handelszonen abgearbeitet. Für mich ist das ein wichtiger Punkt, weil nach solchen Reaktionen nicht einfach dieselben Marken erneut mit gleicher Qualität gehandelt werden sollten.

Die BASF-Bewegung zeigt sehr gut, wie hilfreich die Orientierung an Volumenzonen großer Händlergruppen sein kann. Solche Bereiche liefern keine Garantie, aber sie zeigen, wo größere Marktteilnehmer bereits aktiv waren und wo dadurch erneut Reaktionen entstehen können. Gerade bei Aktien wie BASF wird dadurch sichtbar, dass starke Bewegungen häufig nicht zufällig entstehen, sondern an klaren strukturellen Verortungen vorbereitet werden können. Nach der Abarbeitung beider Zonen steht für mich jetzt zunächst die Neubewertung im Vordergrund, nicht das Hinterherhandeln.