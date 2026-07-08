Der Markt steht heute deutlich unter Druck, und der Auslöser liegt nicht nur in der Charttechnik, sondern vor allem im politischen Nachrichtenfluss. Die Eskalation rund um die USA, Iran und neue handelspolitische Drohungen gegen Spanien belastet vor allem europäische Indizes. Der DAX verliert zeitweise rund 2,3 %, der EuroStoxx etwa 2 %, während die US-Indizes mit ungefähr 1 % Minus weniger stark reagieren. Aus meiner Perspektive ist genau diese relative Schwäche Europas entscheidend: Der Markt preist nicht nur geopolitisches Risiko ein, sondern auch zusätzlichen Druck auf Europa als Wirtschafts- und Handelsraum.
Noch vor wenigen Tagen handelte der DAX deutlich näher am Hoch, inzwischen liegt der Index fast 1.000 Punkte darunter. Diese Bewegung ist nicht nur optisch auffällig, sondern zeigt, wie schnell ein zuvor stabil wirkender Markt in eine Korrekturphase kippen kann. Besonders wichtig ist dabei die Geschwindigkeit: Der Abverkauf entsteht nicht über viele kleine Schritte, sondern über dynamische Verkaufswellen, die kaum nennenswerte Gegenbewegungen zulassen. Genau solche Phasen sind für Trader spannend, aber auch gefährlich, weil der Markt kurzfristig stark überdehnt sein kann und dennoch weiter Druck aufbaut.
Parallel zum Druck in den Aktienindizes zieht Rohöl wieder deutlich an. Nach der zwischenzeitlichen Beruhigung wirkt der neue politische Nachrichtenfluss wie ein Katalysator, der die zuvor ausgepreiste Risikoprämie wieder zurück in den Markt bringt. In wenigen Tagen verteuert sich Öl zeitweise um fast 10 %, was besonders für Europa ein zusätzlicher Belastungsfaktor ist. Steigende Energiepreise treffen Konjunktur, Margen und Inflationserwartungen gleichzeitig. Meiner Meinung nach erklärt genau diese Kombination, warum der DAX heute schwächer reagiert als viele US-Indizes: Europa ist gegenüber Energie- und Handelsrisiken strukturell empfindlicher.
Im FDAX zeigt sich der Verkaufsdruck sehr klar. Der Markt fällt zunächst in einer ersten dynamischen Welle um rund 250 Punkte, was ungefähr 1 % in wenigen Minuten entspricht. Danach folgt eine weitere, noch stärkere Bewegung mit rund 410 Punkten beziehungsweise etwa 1,6 % Abwärtsdruck. Das ist für einen einzelnen Handelstag deutlich und zeigt, dass der Markt nicht nur langsam korrigiert, sondern in Schüben verkauft wird. Für mich ist wichtig: In solchen Bewegungen nicht hinterherjagen. Wer am Ende eines Abwärtsimpulses shortet, läuft schnell in eine technische Gegenreaktion hinein.
Charttechnisch ist besonders relevant, dass der DAX die Value Area Low der vorherigen Woche erreicht und dort zunächst Stabilisierung zeigt. Gleichzeitig ist der Markt wieder in die Value Area des Vormonats zurückgefallen. Dieses Break-in-Szenario ist wichtig, weil der Markt damit aus einer höheren Preisstruktur zurück in den früher akzeptierten fairen Bereich handelt. Daraus entstehen kurzfristig zwei mögliche Effekte: Entweder die Value stabilisiert den Markt und löst eine Gegenreaktion aus, oder der Index wird tiefer in diesen Bereich durchgereicht. Besonders im Bereich der unteren Value-Zonen sollte während der US-Session auf untergeordnete Umkehrformationen geachtet werden.
Beim Dow Jones wirkt das Bild bislang weniger dramatisch als im DAX. In der regulären Handelszeit bleibt die Struktur noch vergleichsweise geordnet, während die elektronische Handelszeit bereits stärkeren Druck sichtbar macht. Auch hier gibt es eine durchbruchsartige Struktur, die kurzfristig belastet. Entscheidend bleiben nun die nächsten Unterstützungen auf der Unterseite. Wichtig ist auch im Dow: Nicht kalt in ein fallendes Messer kaufen. Eine Unterstützung ist nur dann handelbar, wenn der Markt dort tatsächlich reagiert, also über Absorption, Bodenbildung oder eine klare Rückeroberung im kleineren Zeitfenster.
Der heutige Handelstag zeigt, wie schnell politische Nachrichten, Rohölbewegung und technische Überdehnung zusammenwirken können. Der DAX steht fast 1.000 Punkte unter seinem Hoch, Europa reagiert schwächer als die USA, und der FDAX zeigt dynamische Verkaufswellen. So ordne ich das aktuell ein: Der Markt ist kurzfristig stark unter Druck, aber auch überdehnt. Genau deshalb zählt jetzt nicht Panik, sondern Prozess. Relevante Value Areas, Unterstützungszonen und untergeordnete Bodenformationen entscheiden darüber, ob eine Gegenreaktion handelbar wird oder ob der nächste Abwärtsschub folgt.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Ihr Dennis Gürtler.
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