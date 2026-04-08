DAX Aktuell und Prognose: Rund anderthalb Stunden vor Ablauf des Ultimatums, das Donald Trump dem Iran gesetzt hatte, kam es dann doch zu einer Einwilligung; unter Einbindung unter anderem von Pakistan wurde eine zweiwöchige Waffenpause vereinbart. Das hat die Risikopreise sofort neu sortiert: Rohöl ist deutlich gefallen und die Aktienindizes haben sprunghaft positiv reagiert. Der DAX eröffnete entsprechend mit einem sehr starken Upgap, übersprang die erste Widerstandsmarke und lief damit automatisch in die zweite hinein. Genau daran sieht man, wie wertvoll es ist, auch beim Überspringen von Levels die „nächste Station“ bereits definiert zu haben – denn der Markt entscheidet nicht, ob es bequem ist, sondern ob es schnell geht.
Im Bereich um 24.211 Punkte zeigte sich dann eine abflachende Struktur, in der der Markt – parallel zum Dow Jones – eine saubere Top-Formation ausgebildet hat. Daraus konnte ich zwei Trades ableiten und insgesamt 60 Punkte umsetzen: zunächst 20, danach 40 Punkte. Rückblickend ist natürlich oft mehr drin, aber die Ausführung war prozessual in Ordnung, weil sie auf Bestätigung basierte und nicht auf dem Versuch, das absolute Hoch zu „erraten“. In so einem Tape zählt für mich nicht das Maximum, sondern die kontrollierte Wiederholbarkeit unter hoher Geschwindigkeit.
Der Markt ist nach diesem Move klar überdehnt, deshalb bleibe ich heute konsequent auf der Short-Seite. Idealerweise liefert der DAX noch eine weitere, deutlich höhere Verortung für einen besseren Reaktions-Short. Besonders interessant wäre ein Lauf an die Value-Area-High des Vormonats – im Future liegt diese Zone bei 24.520 Punkten. Ich definiere das bewusst als Bereich und nicht tickgenau, also als Zone 24.470 bis 24.550, damit die Verortung handelbar bleibt, auch wenn der Markt „durchschießt“. Sollte der DAX erneut in diesen Bereich laufen, wäre dort eine weitere Short-Möglichkeit gegeben, selbstverständlich nur bei klarer untergeordneter Bestätigung.
Gerade in Extremsituationen zeigt sich außerdem, wie wichtig strikte Einstiegsszenarien sind. Splitting ist hier oft gefährlicher, weil die Märkte aggressiver laufen können und man sich im Versuch, „besser zu bekommen“, leicht in eine ungünstige Positionierung hineinzieht. Und ein Punkt bleibt mir wichtig: Es ist völlig in Ordnung, so einen Tag auch einmal auszusetzen. Es gibt keine Handelspflicht – wer keinen sauberen Entry bekommt, hat bereits richtig gehandelt.
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
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Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.
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