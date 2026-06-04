DAX Aktuell und Prognose: Der DAX zeigt sich aktuell deutlich schwächer als die US-Indizes und korrigiert tiefer bis in den Bereich der Tages-EMA 20. Damit handelt der Markt wieder klar unterhalb der Value Area der Vorwoche, was die Verortung kurzfristig auf die „billigere“ Seite verschiebt und die Erholungen nach oben eher zu Reaktionsräumen macht als zu Fortsetzungsplattformen. Genau diese Kombination – Schwäche relativ zu den USA plus Rückfall unter die Vorwochen-Value – erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Rückläufe zunächst verkauft werden, solange der Markt keine echte Rückeroberung zeigt.

Für Shorts wird es deshalb vor allem dann interessant, wenn der DAX in eine Erholungszone hineinläuft und dort sichtbar kippt. Ein relevanter Bereich dafür liegt bei 25.050 bis 25.100 Punkten. Das ist kein „Pflicht-Trade“, sondern ein Reaktionsraum: Handelbar nur bei bestätigender Ablehnung, weil der Markt nach einer tieferen Korrektur auch schnell wieder in eine Rotation übergehen kann. Entscheidend ist hier weniger die Marke an sich, sondern ob der Rücklauf dort tatsächlich ausläuft und die Käufer nicht mehr durchsetzen.

Auf der Unterseite bleiben gleichzeitig stärkere Unterstützungen als nächstes „Sicherheitsnetz“ im Blick, falls die Korrektur weitergeht. Interessant wären Rückläufe in die Zone um 24.560 sowie besonders die Bereiche 24.490 und 24.418 Punkte, weil dort die Verortung deutlich günstiger wird und der Markt eher zu Stabilisierung neigt, sobald er in diese tieferen Bereiche fällt. Damit ist die Lage klar gestaffelt: oben 25.050–25.100 als möglicher Short-Reaktionsraum bei Rücklauf, unten 24.560 / 24.490 / 24.418 als Zonen, an denen sich entscheidet, ob die Korrektur ausläuft oder weiter durchzieht.