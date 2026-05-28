Der Plan bei Oracle war, erst nach einem Rücklauf in die unteren Unterstützungszonen zu handeln – konkret im Bereich 155 bis 165 USD, mit Fokus auf die volumengewichteten Durchschnitte, verankert am Startpunkt der Rallye Anfang April 2026. Genau dieses Pullback hat die Aktie dann idealtypisch geliefert, sodass der Einstieg nicht „oben“ erzwungen werden musste, sondern aus günstiger Verortung heraus entstehen konnte. Aus dieser Basis konnte Oracle anschließend um rund 25–26 % ansteigen, was den Setup-Kern vollständig bestätigt: Rücklauf in Support → Stabilisierung → Impuls.

Damit ist die Idee aus meiner Sicht erst einmal durchgespielt: Der erste Impuls kam, die Strecke wurde geliefert, und die Aktie arbeitet den Anstieg jetzt seitwärts ab. Das ist nach so einem Move nichts Ungewöhnliches, sondern eher ein Zeichen, dass der Markt den Sprung „verdaut“, statt sofort wieder wegzurutschen. Gleichzeitig heißt das aber auch: Neue Einstiege sind aktuell weniger attraktiv, weil die richtig günstige Verortung bereits hinter uns liegt.

Oracle bleibt trotzdem spannend – nur eben nicht, weil man jetzt „noch schnell hinterher“ muss, sondern weil sich mit dem nächsten Rücklauf wieder saubere Chancen eröffnen können. Wenn der Kurs später erneut in Richtung der Unterstützungslogik zurücksetzt und dort wieder sichtbar Halt findet, kann daraus der nächste Trendabschnitt werden. Bis dahin ist der Case für dieses Setup erledigt: Move geliefert, Markt verarbeitet, nächster Einstieg erst wieder, wenn eine neue gute Location entsteht.