Vorheriger Artikel: Von Micron zu Oracle – wie explosive Impulse entstehen | Pepperstone DE
Oracle ist ein Lehrstück dafür, warum die besten Setups selten dort entstehen, wo Schlagzeilen am lautesten sind. Wenn eine Aktie am Hoch „explosiv“ wirkt, steigt die Medienaufmerksamkeit – und genau dann ist das Chancen-Risiko-Profil häufig am schwächsten. Interessant wird es dagegen in der tiefen Korrektur eines intakten Trends, wenn Aufmerksamkeit abnimmt und der Markt wieder in faire Bereiche zurückläuft. Aus meiner Perspektive ist das der eigentliche KI-Blueprint: nicht prozyklisch am Ausbruch hinterher, sondern antizyklisch dort arbeiten, wo der Trend wieder günstig verortet ist.
Das Setup war klar definiert: Oracle tief in der Korrektur, nahe einer Zone, in der Swing-Setups strukturell Sinn ergeben. Rund 150 USD war der Bereich, in dem das Chancen-Risiko-Verhältnis wieder „sauber“ wurde – genau die Situation, in der vor dem Impuls oft die Korrektur steht. Der Vorteil liegt dabei nicht im Erraten des Tiefs, sondern in der Logik: Trend intakt, Verortung günstig, und damit entsteht ein Setup, das nicht auf Story, sondern auf Marktmechanik basiert.
Die Aktie hat das Playbook bestätigt und sich impulsiv entwickelt – knapp +36 % vom Tief. Genau das ist die wiederholbare Idee: tiefere Korrekturen in einem Trend liefern häufig die stärkeren, saubereren Bewegungen, weil Risiko begrenzbar ist und der Markt nach der Bereinigung wieder „atmen“ kann. Meiner Meinung nach ist das die wichtigste Lehre: Der Impuls ist nicht der Zufall, sondern die Folge einer vorherigen, gut verorteten Korrekturphase.
Der Gegensatz dazu ist das klassische Breakout-Problem: Ausbrüche über Value-Kanten (Value Area High bzw. Low) wirken offensichtlich, ziehen Privatanleger an – und werden dann häufig verkauft. Genau dort entsteht oft Exit-Liquidität, weil größere Marktteilnehmer ihre Positionen in Nachfrage hinein reduzieren. Der entscheidende Perspektivwechsel bleibt: Nicht am Hoch kaufen, weil es „stark aussieht“, sondern unten arbeiten, wenn der Markt die Hoffnung testet und kurzfristige Short-Positionierung zum Treibstoff für den nächsten Impuls wird.
Im Detail wirkt der Impuls nicht wie ein „plötzlicher Zufall“, sondern wie ein Trap-Pattern: Tiefs wurden nicht mehr sinnvoll unterschritten, Verkäufer wurden auf der falschen Seite festgenagelt, und mit der Bestätigung des Point of Control (POC) des letzten Monats auf Schlusskursbasis kam die Beschleunigung. Genau solche Konstellationen sind attraktiv, weil sie richtungsgebundene Volatilität erzeugen: Short-Fehlpositionierung wird aufgelöst, Stops werden gerissen, und der Markt läuft, weil er laufen muss – nicht, weil jemand „hofft“.
Für eine nächste Einstiegsgelegenheit wird ein dynamischer Rücklaufrahmen über volumengewichtete Durchschnitte sinnvoller als Tick-Perfektion. Der Bereich 157–162 USD ist dabei die erste, klare Konfluenzzone – idealerweise als Band über Close-Basis plus Tief-Basis gedacht. Ergänzend bleiben Value-Kanten relevant: Value Area High als potenzielles „halten/verteidigen“-Level, insbesondere wenn der Markt nach einer Korrektur wieder Akzeptanz aufbauen will. Aus meiner Perspektive ist das der saubere Plan: nicht in die Bewegung hinein, sondern Rücklauf + Bestätigung handeln.
Der Plan bei Oracle war, erst nach einem Rücklauf in die unteren Unterstützungszonen zu handeln – konkret im Bereich 155 bis 165 USD, mit Fokus auf die volumengewichteten Durchschnitte, verankert am Startpunkt der Rallye Anfang April 2026. Genau dieses Pullback hat die Aktie dann idealtypisch geliefert, sodass der Einstieg nicht „oben“ erzwungen werden musste, sondern aus günstiger Verortung heraus entstehen konnte. Aus dieser Basis konnte Oracle anschließend um rund 25–26 % ansteigen, was den Setup-Kern vollständig bestätigt: Rücklauf in Support → Stabilisierung → Impuls.
Damit ist die Idee aus meiner Sicht erst einmal durchgespielt: Der erste Impuls kam, die Strecke wurde geliefert, und die Aktie arbeitet den Anstieg jetzt seitwärts ab. Das ist nach so einem Move nichts Ungewöhnliches, sondern eher ein Zeichen, dass der Markt den Sprung „verdaut“, statt sofort wieder wegzurutschen. Gleichzeitig heißt das aber auch: Neue Einstiege sind aktuell weniger attraktiv, weil die richtig günstige Verortung bereits hinter uns liegt.
Oracle bleibt trotzdem spannend – nur eben nicht, weil man jetzt „noch schnell hinterher“ muss, sondern weil sich mit dem nächsten Rücklauf wieder saubere Chancen eröffnen können. Wenn der Kurs später erneut in Richtung der Unterstützungslogik zurücksetzt und dort wieder sichtbar Halt findet, kann daraus der nächste Trendabschnitt werden. Bis dahin ist der Case für dieses Setup erledigt: Move geliefert, Markt verarbeitet, nächster Einstieg erst wieder, wenn eine neue gute Location entsteht.
Oracle wirkt weiterhin bullisch und profitiert spürbar von der laufenden Sektorrotation: Während viele KI-/Tech-Titel bereits vorgelaufen sind und der Nasdaq neue Hochs markiert, schiebt sich Oracle aus dem zuvor tiefen Bereich Schritt für Schritt in einen neuen Impuls. Die Frage nach den nächsten Kurszielen lässt sich hier am saubersten über die Value-Logik beantworten, weil Oracle aktuell nicht in einem „freien Raum“ läuft, sondern innerhalb eines klaren Vorjahres-Rahmens. Genau das hilft, die Oberseite nicht zu überladen, sondern die nächsten Zonen als Reaktionsräume zu verstehen – nicht als starres „Take-Profit muss jetzt“-Signal.
Die Value-Area 2025 umfasst grob den Bereich, in dem rund 70 % des Vorjahresvolumens gehandelt wurden – bei Oracle liegt dieser Rahmen zwischen 132 und 262 USD. Damit ist die Aktie weiterhin „im großen Spielfeld“ des letzten Jahres unterwegs, was erklärt, warum die Bewegung zwar bullisch ist, aber eben auch schon in Richtung der oberen Akzeptanzzone läuft. Zusätzlich zeigt der Blick auf den letzten Abwärtsimpuls, dass sich die obere Value-Grenze im Bereich um 245 USD verdichtet. Damit wird die Zone 245 bis 262 USD zum ersten stärkeren Widerstandscluster, an dem eine Kursreaktion naheliegt – ohne dass daraus automatisch ein Trendbruch folgen muss.
Das ursprüngliche Long-Setup hat sich inzwischen sehr stark entwickelt und liegt bei über 51 % Performance, was die Grundidee klar bestätigt. Für die nächsten Wochen ist damit die Oberseite klar: Wird 245–262 erreicht, ist dort eher mit „Atmen“/Reaktion zu rechnen, bevor der nächste Abschnitt entsteht. Ich werde Oracle weiter covern, weil genau diese Übergänge – vom Impuls in die obere Value – oft die entscheidenden Punkte liefern, an denen man entscheidet, ob man einfach nur hält, Teilgewinne nimmt oder auf den nächsten Pullback für einen frischen Einstieg wartet.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Dennis Gürtler.
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