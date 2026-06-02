DAX Aktuell und Prognose: Der DAX hat gestern oben an der Value-Area-High der Vorwoche sauber einen Short gespielt und am Nachmittag die Value-Area-Low der Vorwoche als Unterstützung genutzt. Genau das erklärt, warum der Markt aktuell „hin und her“ gehandelt wird: Der DAX läuft derzeit innerhalb der Vorwochen-Value-Area und rotiert dort im Rahmen einer Seitwärtskonsolidierung. Diese Spanne liegt grob zwischen 25.325 auf der Oberseite und 25.100 Punkten auf der Unterseite – und solange der Markt darin bleibt, dominiert Rotation statt Trendstrecke.
Übergeordnet bleibt der Trend weiterhin steigend, weshalb eine tiefere Korrektur grundsätzlich hilfreich wäre, um wieder bessere Long-Preise zu bekommen. Ideal wäre ein Rücklauf an die Anchored VWAP bei 24.870, alternativ die Anchored VWAP auf Tiefstbasis bei 24.720. Das sind Zonen, an denen Trend und Verortung wieder besser zusammenfallen können, wenn der Markt dort stabilisiert. Ohne Rücklauf in diese Bereiche bleibt es dagegen oft bei der Range-Arbeit innerhalb der Vorwochen-Value – technisch nachvollziehbar, aber für neue Einstiege schnell zu teuer.
Als dritte, tiefer liegende Station wäre auch der Point of Control der Vorvorwoche interessant, bei rund 24.650 Punkten. Dort wäre ich ebenfalls bereit zu handeln, falls der DAX diese Verortung tatsächlich erreicht und eine klare Stabilisierung zeigt. Bis dahin gilt: Solange der Index zwischen 25.325 und 25.100 rotiert, ist Geduld häufig wertvoller als Aktivität – der nächste saubere Trade entsteht erst wieder, wenn der Markt eine der tieferen Zonen wirklich „anbietet“.
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
Einer der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Händler ist die Kompetenz mit, Unterstützungen und Widerständen richtig umzugehen. In diesem Beitrag gehe ich darauf ein wie Anfänger, Fortgeschrittene aber auch erfahrene Händler Unterstützungen sowie Widerstände effizient nutzen können. HIER LESEN
Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.
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