DAX Aktuell und Prognose: Gemäß der Handelsausrichtung bleibt der Druck auf die Aktienindizes weiterhin klar vorhanden, und die Lage bleibt entsprechend dynamisch. Sollte der DAX heute die farblich markierten Unterstützungszonen anlaufen, gilt die Regel umso mehr: Reversals werden ausschließlich dann gehandelt, wenn eine wirklich klare Umkehrformation sichtbar ist – und dann mit engmaschigem Stopp und sauber definierter Struktur. Ich will hier keine „gefühlten“ Turns, sondern ein eindeutiges, untergeordnetes Breakout-/Kippmuster, das den Einstieg objektiv rechtfertigt.
Wichtig ist dabei auch die Ausführung: keine Splits bei Reversal-Trades. Gesplittete Positionen lassen sich in Trendrichtung deutlich leichter managen, weil der Markt einem dabei statistisch eher hilft; bei Reversals erhöht ein Split dagegen die Gefahr, dass man sich in eine Gegenbewegung hinein „verheddert“ und am Ende den Vorteil verwässert. Deshalb muss ein Reversal in so einem Umfeld klar, eng und sichtbar gehandelt werden – mit eindeutiger Price-Action-Bestätigung und konsequentem Risiko-Cut, wenn die Struktur nicht trägt.
Sollten hingegen Korrekturen nach oben einsetzen, sind die jeweiligen Widerstände die deutlich sauberere Spielwiese, um wieder in Richtung der Handelsausrichtung zu arbeiten. Dort passt das Chancen-Risiko-Profil typischerweise besser, weil man prozyklisch agiert, statt gegen den Druck zu kämpfen. Der Plan bleibt damit konsequent: Reversals nur als bestätigte Ausnahme am Support, Shorts bevorzugt aus Korrekturen an Widerständen – und alles dazwischen bleibt außen vor.
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
Einer der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Händler ist die Kompetenz mit, Unterstützungen und Widerständen richtig umzugehen. In diesem Beitrag gehe ich darauf ein wie Anfänger, Fortgeschrittene aber auch erfahrene Händler Unterstützungen sowie Widerstände effizient nutzen können. HIER LESEN
Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.
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