Der DAX hat bereits die ersten zwei Widerstandszonen erreicht. Gestern Abend konnte der Markt nach einer sichtbaren Trendwende knapp 50–60 Punkte abarbeiten – kein „Riesentag“, aber im Kontext durchaus handelbar. Die zweite Handelszone wurde dann heute Morgen relativ früh erreicht und lieferte mit einer Trapped-Buyers-Konstellation in Form eines bärischen Keils eine sehr saubere, gut strukturierte Short-Logik. Das war prozessual sehr zufriedenstellend, auch wenn ich nachvollziehen kann, dass es für viele nebenberuflich aufgrund der Uhrzeit schwer umsetzbar war. Solche Situationen gehören dazu – sie sind nicht „ärgerlich“, sondern zeigen schlicht, dass Märkte nicht auf unsere Zeitpläne warten.

Nichtsdestotrotz unterstreicht genau das die Bedeutung der Zonen: Wenn Level „arbeiten“, liefern sie auch in ungünstigen Zeitfenstern klare, wiederholbare Reaktionen. Und dafür gibt es ja bewusst mehrere Handelszonen, damit nicht alles an einer einzigen Gelegenheit hängt. Auf der Oberseite sind nun weitere Handelszonen aktiv, die entsprechend farblich hervorgehoben sind – und die ich bis zum Fed/FOMC-Block als potenzielle Reaktionsräume beobachte, jedoch weiterhin nur mit sauberer Bestätigung und ohne Vorwegnahme.