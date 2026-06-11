Auf der Widerstandsseite bleiben drei Zonen, an denen ich Reaktions-Shorts prüfe, falls der Markt dorthin zurückläuft und dort sichtbar ausläuft. Die erste Zone liegt bei 24.430, danach folgt das Band 24.600 bis 24.650, und als obere Station bleibt die Value-Area-High des aktuellen Monats bei rund 24.820 Punkten. Diese Bereiche sind für mich keine „Pflicht-Trades“, sondern Reaktionsräume: Ich werde dort nur aktiv, wenn der Markt am Level klar ablehnt und die Umkehr untergeordnet erkennbar wird. Ohne diese Ablehnung ist es mir zu riskant, einfach nur „wegen eines Levels“ zu shorten, gerade wenn der Markt zuvor schon sauber gedreht hat.

Wenn der Rücklauf in diese Zonen nicht kommt, erzwinge ich nichts. Nach einem so sauberen Support-Tag ist Geduld für mich oft die bessere Entscheidung als ein Einstieg im Mittelbereich, weil dort das Chancen-Risiko-Profil schnell verwässert. Ich bleibe deshalb bei einem schlanken Plan: Entweder der FDAX liefert mir eine der drei Oberseiten-Verortungen und kippt dort nachvollziehbar – oder ich bleibe passiv und warte auf die nächste klare Verortung. So bleibt der Ansatz ruhig, professionell und reproduzierbar, ohne dass ich mich von „ich müsste doch handeln“-Gefühlen treiben lasse.