Der Nasdaq ist in den letzten Wochen und Monaten um über 35 % nahezu ungebremst auf ein neues Allzeithoch gelaufen – und damit zieht der Markt automatisch den medialen Fokus auf KI, Halbleiter, Software und alles, was an der Lieferkette „modern“ wirkt. Das ist nachvollziehbar, aber genau hier entsteht die klassische Timing-Falle: Je höher der Kurs, desto stärker der Wunsch, dass es „einfach weitergeht“. Aus meiner Perspektive ist das der Moment, in dem man nicht noch mehr Momentum kaufen sollte, sondern gezielt nach starken Trends in tieferer Korrektur sucht – weil in der Korrektur vor dem nächsten Impuls liegt.

In Hype-Phasen passiert immer dasselbe: Ob sich eine Aktie bereits verfünffacht oder verzehnfacht hat, verliert an Bedeutung, weil nur noch die nächste Verdopplung im Kopf ist. Das Problem ist nicht, dass Momentum „nicht funktionieren kann“ – das Problem ist, dass die Korrektur danach oft abrupt kommt und der Einstiegspreis dann brutal gegen einen arbeitet. Meiner Meinung nach ist genau diese Asymmetrie der zentrale Punkt: Wer spät kauft, blockiert Kapital, während der Markt in die Normalisierung läuft – über Zeit, über Preis oder beides.