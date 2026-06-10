DAX Aktuell und Prognose: Der DAX hat auf der Oberseite die Short-Verortung um 24.800 Punkte hervorragend abgearbeitet – exakt im Sinne der abwärtsgerichteten Handelsausrichtung. Danach kam ein sehr sauberer Abverkauf von rund 500 Punkten, gefolgt von einer fast punktgenauen Stabilisierung bei 24.300. Von dort konnte der Markt wieder knapp 300 Punkte anziehen. Das war ein ausgesprochen volatilitätsreicher Tag, der beide Seiten „ehrlich“ geliefert hat: oben die Short-Reaktion, unten der Rebound – und damit ein Umfeld, in dem gute Verortung und klare Reaktion sichtbar belohnt werden.
Für heute geht es darum, nicht dem gestrigen Tempo hinterherzulaufen, sondern wieder die nächsten Oberseiten-Zonen abzuwarten, an denen ein Short aus besserer Verortung Sinn ergibt. Ich möchte erneut aus einer tieferen Korrektur heraus short arbeiten – also dann, wenn der Markt nach oben zurückläuft und dort erkennbar ausläuft. Genau das schützt davor, im Mittelbereich zu handeln, wo in solchen Phasen die meisten Fehler entstehen.
Die relevanten Widerstandsbereiche liegen heute bei 24.660, dann bei 24.740, zusätzlich an der Value-Area-High der Woche und als obere Station bei 24.780 Punkten. Handelbar wird das jeweils erst, wenn der DAX in diese Bereiche hineinläuft und eine klare Ablehnung zeigt. Kommt der Rücklauf nicht, bleibt es passiv – aber wenn er kommt, sind das die Zonen, an denen der nächste Short-Impuls wieder eine saubere Grundlage hat.
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
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Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.
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