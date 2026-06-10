Für heute geht es darum, nicht dem gestrigen Tempo hinterherzulaufen, sondern wieder die nächsten Oberseiten-Zonen abzuwarten, an denen ein Short aus besserer Verortung Sinn ergibt. Ich möchte erneut aus einer tieferen Korrektur heraus short arbeiten – also dann, wenn der Markt nach oben zurückläuft und dort erkennbar ausläuft. Genau das schützt davor, im Mittelbereich zu handeln, wo in solchen Phasen die meisten Fehler entstehen.

Die relevanten Widerstandsbereiche liegen heute bei 24.660, dann bei 24.740, zusätzlich an der Value-Area-High der Woche und als obere Station bei 24.780 Punkten. Handelbar wird das jeweils erst, wenn der DAX in diese Bereiche hineinläuft und eine klare Ablehnung zeigt. Kommt der Rücklauf nicht, bleibt es passiv – aber wenn er kommt, sind das die Zonen, an denen der nächste Short-Impuls wieder eine saubere Grundlage hat.