DAX Aktuell und Prognose: Gestern Abend, kurz vor dem Auslaufen einer potenziellen Waffenruhe, gaben die Index-Futures nochmals etwas nach. Vor allem der FDAX war davon stärker betroffen, lief in eine wichtige Supportmarke aus der Handelsvorbereitung hinein und konnte daraufhin overnight per Gap wieder reagieren. Solche Sequenzen sind ein gutes Beispiel dafür, dass politische Extremsituationen zwar die Dynamik erhöhen, die Level-Logik aber nicht „aushebeln“ – im Gegenteil: Wenn Liquidität schnell umgeschichtet wird, reagieren Märkte häufig besonders mechanisch auf saubere Zonen, weil viele Akteure gleichzeitig dieselben Referenzen beobachten.
Entsprechend bleibt das Vorgehen unverändert: Ich arbeite weiterhin konsequent aus der tiefen Korrektur heraus und agiere nur dort, wo der Markt wieder günstig verortet ist und das Chancen-Risiko-Profil sauber bleibt. In einem Tape mit Gaps und schnellen Wechseln ist genau diese Disziplin entscheidend, weil Zwischenbereiche mehr Zufall als Vorteil liefern. Relevanz bekommt damit nicht die Bewegung selbst, sondern die Frage, ob der Markt am Level Akzeptanz zeigt oder ob er die Zone nur kurz „ancheckt“ und weiter durchrutscht.
Als nächste relevante Stationen auf der Unterseite stehen nun die Value-Area-Low der Vorwoche bei 24.060 Punkten sowie das tiefere Cluster aus Anchored VWAP und Value-Area-Low der Vorvorwoche im Bereich 23.900 bis 23.850 Punkte im Fokus. Erst wenn der Markt diese Zonen erneut anläuft und eine bestätigte Stabilisierung liefert, entsteht daraus wieder ein strukturiertes Long-Setup – ohne Bestätigung bleibt es passiv und der Markt darf die nächste Station entscheiden.
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
Einer der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Händler ist die Kompetenz mit, Unterstützungen und Widerständen richtig umzugehen. In diesem Beitrag gehe ich darauf ein wie Anfänger, Fortgeschrittene aber auch erfahrene Händler Unterstützungen sowie Widerstände effizient nutzen können. HIER LESEN
Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.
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