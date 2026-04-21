DAX Aktuell und Prognose: Die Märkte zeigen sich weiterhin auffällig ruhig und wirken, als würden sie die laufenden Verhandlungen rund um Iran zunächst abwarten. Das einzige wirklich handelbare Signal dieser Woche kam bislang aus Gold; in den Aktienindizes dominiert dagegen ein sehr zähes, impulsloses Tape. Genau diese Ruhe ist trügerisch: Wenn Korrekturen dann einsetzen, passiert das häufig schneller und aggressiver, als es die letzten Sessions vermuten lassen – und genau dann geraten viele in Probleme, weil sie vorher „zu viel“ im Mittelbereich gearbeitet haben.
Für mich bleibt deshalb der Kern unverändert: Ich gehe Trades nur dann ein, wenn ein echter Vorteil vorliegt – entweder aus tiefer Korrektur oder in klaren unfairen Preisbereichen. Beides ist aktuell in den meisten Märkten nicht gegeben, weshalb Aktivität momentan eher ein Risiko ist als ein Hebel. Ich bleibe entsprechend auf der Hut, denn ohne Edge wird Trading schnell zur Beschäftigung – und das muss man sich nicht antun.
Im DAX sehe ich vorteilhafte Situationen aktuell nur dann, wenn der Markt in die definierten Unterstützungen zurückläuft: 24.550, 24.370 sowie die Value-Area-Low der Vorwoche bei 24.040 Punkten. Erst an diesen Marken kann sich wieder eine saubere Verortung ergeben, an der der Markt eine bestätigte Stabilisierung zeigen muss – alles darüber bleibt für mich eher „zu teuer“, um einen strukturierten Trade zu rechtfertigen.
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
Einer der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Händler ist die Kompetenz mit, Unterstützungen und Widerständen richtig umzugehen. In diesem Beitrag gehe ich darauf ein wie Anfänger, Fortgeschrittene aber auch erfahrene Händler Unterstützungen sowie Widerstände effizient nutzen können. HIER LESEN
Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.
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