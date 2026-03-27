DAX Aktuell und Prognose: Gemäß der weiterhin abwärtsgerichteten Handelsausrichtung überrascht es nicht, dass der Markt weiter unter Druck steht. Der DAX hält sich dabei noch vergleichsweise stabiler als die Tech-Werte, was man aktuell klar im relativen Bild sieht. Für mich wäre es ideal, wenn wir im DAX noch einmal einen Rücklauf in Richtung der Value-Area-High der aktuellen Woche bekommen, weil genau dort eine hochqualitative Short-Verortung entstehen kann: „oben“ genug, im Kontext der Ausrichtung, und damit mit deutlich saubererem Chancen-Risiko-Profil als im Mittelbereich.
Ob der Markt vor dem Wochenende noch einmal eine spürbare Korrektur liefert, bleibt abzuwarten. Der zentrale Punkt ist für mich aber bestätigt: Es war richtig, sich konsequent auf die Handelsausrichtung zu konzentrieren und sich nicht von politischen Versprechen oder Ankündigungen blenden zu lassen. Am Ende zählen die harten, sichtbaren Marktmechaniken – und genau die zeigen aktuell weiterhin Druck. Ich beobachte deshalb eher, ob der Markt die nächste Location liefert, statt Narrativen hinterherzulaufen.
Im Nasdaq wurde heute Morgen zumindest bereits eine Unterstützung angelaufen und ein Signal konnte dort abgearbeitet werden; das ordne ich im späteren Teil der Handelsvorbereitung noch sauber ein. Für den DAX bleibt die operative Logik unverändert klar: Entweder der Rücklauf short an die VAH der Woche, oder – falls der Markt in tiefe Unterstützungscluster hinein überdehnt – ein eng geführter Long aus tiefer Verortung, jeweils nur mit Bestätigung und ohne „Zwischenzone“-Trades.
Viel Erfolg,
Ihr Dennis Gürtler.
Einer der wichtigsten Fähigkeiten erfolgreicher Händler ist die Kompetenz mit, Unterstützungen und Widerständen richtig umzugehen. In diesem Beitrag gehe ich darauf ein wie Anfänger, Fortgeschrittene aber auch erfahrene Händler Unterstützungen sowie Widerstände effizient nutzen können. HIER LESEN
Entscheidend ist, den Stop-Loss wie immer sofort auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, um das Risiko zu begrenzen. Wie weit dann der potenzielle Trade läuft, entscheidet wie immer der Markt. Gewinnmitnahmen bei +0.5R, +1R und +2R sind in der Regel sinnvoll. Mit „R“ sind Risikoeinheiten gemeint.
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