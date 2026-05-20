Die Aktie ist mittlerweile wieder im fairen Preisbereich des Vorjahres angekommen, was man sauber über die Value-Area-High und Value-Area-Low des Vorjahres einordnen kann – grob zwischen 54 und 152 USD. Damit ist der zuvor extreme Anstieg nahezu vollständig neutralisiert, und der Markt „resetet“ sich zurück in einen Bereich, in dem Preis wieder stärker über Akzeptanz statt über FOMO bestimmt wird. Genau solche Rückkehrbewegungen sind typisch für parabolische Phasen: Die Story wirkt im Aufstieg überwältigend, aber wenn die Disbalance abgebaut wird, landet der Kurs oft wieder dort, wo der ursprüngliche Impuls begonnen hat.

Damit schließt sich ein Kreis, der diese Bewegung zu einer der aufsehenerregendsten Börsenstories 2026 macht: Ausgehend vom Ausbruchsniveau um 105 USD lief die Aktie bis über 847 USD und ist inzwischen wieder fast zurück in Richtung dieses Ausgangsbereichs rotiert. Das ist nicht nur „viel Volatilität“, sondern ein kompletter Zyklus aus Überdehnung, Liquiditätsjagd und anschließender Mean-Reversion. Für die Einordnung ist wichtig: Der Markt hat nicht einfach „ein bisschen korrigiert“, sondern den Großteil der Übertreibung wieder eingesammelt – und damit das Bewertungsbild in kurzer Zeit fundamental verändert.

Aktuell hat die Aktie im Zuge dieses Sell-offs bereits ein Tief bei 139 USD markiert, womit sie innerhalb der Vorjahres-Value angekommen ist. Für das weitere Vorgehen heißt das: In der Value wird Timing wieder entscheidender als Narrative – interessante Chancen entstehen erst, wenn der Markt entweder sichtbar stabilisiert und Akzeptanz aufbaut oder erneut aus der Value heraus in eine klare Disbalance kippt. Solange diese Struktur fehlt, ist das zwar ein spektakulärer „Roundtrip“, aber noch kein automatisches Setup.