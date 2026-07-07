ASML gehört aktuell zu den meistdiskutierten Aktien in deutschen und internationalen Anlegerforen. Genau dort tauchen typischerweise die gleichen Fragen auf: Kann sich die Aktie noch verdoppeln, verdreifachen oder sogar verzehnfachen? Solche Diskussionen entstehen meistens nicht am Anfang eines attraktiven Setups, sondern häufig am Ende eines starken Impulses. Aus meiner Perspektive ist das ein wichtiges Warnsignal: Wenn nicht mehr die Verortung, sondern nur noch die große Zukunftserzählung im Mittelpunkt steht, wird der Markt für Privatanleger gefährlich.
Viele Anleger verbinden extreme Kursanstiege mit einer wirtschaftlichen oder politischen Theorie, die weitere Gewinne scheinbar zwingend macht. Genau darin liegt das Problem. Märkte steigen nicht, weil eine Geschichte plausibel klingt, sondern weil Angebot, Nachfrage, Positionierung und Liquidität entsprechend wirken. Solange die Story trägt, halten viele Privatanleger ihre Position – auch dann noch, wenn die Aktie längst überdehnt ist. Professionelle Händler suchen dagegen Situationen: Wo ist der Markt zu teuer, wo ist er zu günstig, wo entsteht Schieflage, wo gibt es eine reale Chance auf den nächsten Impuls?
Siemens war zuletzt ein gutes Beispiel dafür, wie ein attraktives Setup entsteht. Nicht weil Siemens als Unternehmen plötzlich spektakulärer war als andere Titel, sondern weil die Aktie unterhalb der Value Area Low des Vorjahres in einem übergeordneten Aufwärtstrend deutlich günstiger verortet war. Genau dort entsteht eine andere Qualität: Der Markt ist tief korrigiert, das Risiko ist besser begrenzbar und das Potenzial in Richtung neuer Impulse deutlich attraktiver. Meiner Meinung nach ist das die zentrale Lektion: Nicht der bekannte Name macht den Trade, sondern die Kombination aus Trend, Korrektur und fairer Verortung.
Bei ASML sieht die Lage aktuell anders aus. Die Aktie ist nach einem starken Impuls sehr weit gelaufen und handelt aus langfristiger Perspektive in einer überdehnten Situation. Natürlich kann ein solcher Titel kurzfristig weiter steigen, und natürlich kann ASML als Unternehmen weiterhin stark bleiben. Das ändert aber nichts daran, dass der Kurs bereits sehr viel Zukunft eingepreist hat. Wer jetzt nur fragt, ob ASML sich nochmals verzehnfachen kann, ignoriert die wichtigste Trading-Frage: Wo steht die Aktie relativ zu Trend, Value, Korrekturtiefe und Risiko?
Amazon und Rheinmetall liefern zwei hilfreiche Vergleichsbilder. Amazon war ebenfalls zeitweise stark überdehnt und wurde gerade dort besonders intensiv mit immer höheren Kurszielen diskutiert. Interessanter wurde die Aktie aber erst wieder nach einer Korrektur innerhalb des langfristigen Trends. Rheinmetall zeigte noch extremer, was passieren kann, wenn eine Aktie weit oberhalb ihres Trendkanals läuft und die Fantasie immer größere Kursziele produziert. Von über 2.000 € fiel Rheinmetall zeitweise in Richtung 900 € zurück – nicht weil die gesamte Story sofort verschwunden war, sondern weil der Exzess normalisiert wurde. Genau diese Logik gilt auch für ASML: Stärke ja, aber nicht zu jedem Preis.
Warren Buffett hat sinngemäß oft auf den Wert von Krise und Liquidität hingewiesen. Aus Trading-Sicht lässt sich das gut übertragen: Eine tiefe Korrektur in einem intakten Aufwärtstrend plus verfügbares Kapital ist deutlich interessanter als ein Einstieg am Ende eines überhitzten Impulses. Das Prinzip klingt einfach, ist in der Praxis aber schwer umzusetzen, weil starke Aktien emotional anziehen. Gerade wenn alle über den nächsten großen Kurssprung sprechen, braucht es Disziplin, nicht hinterherzulaufen. Für mich bleibt das eine der wichtigsten Unterscheidungen: Gute Unternehmen sind nicht automatisch gute Einstiege – gute Einstiege entstehen aus Korrekturen, nicht aus Euphorie.
Trotz der mittelfristig überdehnten Lage gibt es kurzfristig eine interessante Verortung. Sollte ASML mit einem schnelleren korrektiven Rücklauf in Richtung der Value Area Low des Vormonats Juni fallen, könnte dort im 5- bis 10-Minuten-Chart eine kurzfristige Reaktion handelbar werden. Diese Zone liegt im Rahmen der aktuellen Seitwärtsphase und dient als untergeordnete Orientierung. Wichtig bleibt auch hier: Das ist kein automatischer Long-Trade. Erst wenn an dieser Value Area Low Stabilisierung, Absorption oder ein klarer Mikrostrukturwechsel sichtbar wird, entsteht eine konkrete Möglichkeit. Ohne Bestätigung bleibt ASML trotz starker Marke schlicht zu teuer verortet.
Herzliche Grüße aus Berlin,
Ihr Dennis Gürtler.
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