Der Nasdaq 100 war – wie zuvor beschrieben – weiterhin außerhalb seiner statistischen Bandbreiten unterwegs, und genau das war das Kernproblem der Verortung: Der Markt war stark, aber so überdehnt, dass neue Einstiege schnell zu teuer wurden. Am jüngsten Freitag kam dann endlich die erste echte Abkühlung, also der Start einer Korrektur. Das ist in diesem Kontext kein „Warnsignal“, sondern eher Normalität: Nach so langen Strecken muss ein Markt irgendwann Luft holen, damit sich Preis und Risiko wieder in ein gesünderes Verhältnis setzen.

Wenn man den gesamten Impuls betrachtet, wird die Überdehnung noch deutlicher: Ausgehend von der unteren statistischen Bandbreite um 23.000 Punkte hat der Nasdaq in der Spitze rund 7.740 Punkte zurückgelegt und dabei die historische Zone nahe 31.000 erreicht. Das entspricht grob einem Anstieg von etwa 34 % – und vor diesem Hintergrund sind erste korrektive Zeichen nicht nur nachvollziehbar, sondern fast zwingend. Solche Korrekturen sind häufig genau das, was einen Trend am Leben hält, weil sie den Markt „entlädt“, bevor er sich erneut aufbauen kann.

Trotzdem gilt unverändert: Für mittelfristige und langfristige Einstiege ist der Nasdaq in der aktuellen Lage immer noch zu teuer. Er notiert weit oberhalb der Value-Area-High des aktuellen Jahres und auch weit oberhalb der Value-Area-High des Vorjahres, weshalb eine Ausweitung der Korrektur nötig wäre, um wieder wirklich günstige Kurse zu sehen. Erst wenn der Markt tiefer verortet ist und die Korrektur in Richtung fairer Bereiche führt, entsteht wieder ein Umfeld, in dem neue Positionen ein vernünftiges Chancen-Risiko-Profil bekommen – vorher bleibt es eher ein teures Hinterherlaufen.