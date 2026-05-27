Rocket Lab ist einer der wenigen börsennotierten Wege, um überhaupt an der kommerziellen Raumfahrt zu partizipieren, solange SpaceX privat bleibt und ein IPO nur als Möglichkeit im Raum steht. Genau diese Knappheit erzeugt Nachfrage – und macht den Titel aktuell so „geladen“. Gleichzeitig gilt: Je stärker der Trend läuft, desto disziplinierter muss man ihn lesen, weil die teuersten Fehler meist genau dann passieren, wenn ein Allzeithoch wie ein Selbstläufer aussieht.

Der Reiz entsteht nicht nur aus der SpaceX-Lücke, sondern auch aus dem Bild eines Unternehmens, das sich Schritt für Schritt vom reinen Raketenanbieter in Richtung integrierter Raumfahrtplattform bewegt. Das erklärt, warum Momentum-Kapital hier so schnell „klebt“. Aus meiner Perspektive ist genau diese Mischung gefährlich und attraktiv zugleich: attraktiv, weil die Trendstruktur sauber ist; gefährlich, weil Story-Überschuss in solchen Phasen oft zu Überdehnung führt.