Mastercard zeigt übergeordnet weiterhin einen sehr soliden, aufwärtsgerichteten Trend. Das ist zunächst der wichtigste Punkt, weil wir hier nicht über eine Aktie sprechen, die erst mühsam einen Boden ausbilden muss, sondern über einen Qualitätstitel, der bereits seit längerer Zeit eine klare Trendstruktur mitbringt. Genau dadurch wird die aktuelle Korrektur aus meiner Perspektive interessant: Nicht, weil Mastercard plötzlich „billig“ wäre, sondern weil ein starker Titel nach einer tieferen Korrektur wieder eine bessere Verortung bekommt.

Gerade wenn Tech-Aktien temporär etwas Druck bekommen, können solche defensiveren Qualitätsaktien spannender werden. Sie wirken auf den ersten Blick weniger spektakulär als einzelne Momentum- oder Turnaround-Titel, aber genau das ist häufig der Vorteil. Viele Chancen entstehen nicht dort, wo die breite Öffentlichkeit bereits auf den nächsten Ausbruch schaut, sondern dort, wo ein starker Trendtitel nach einer Bereinigung wieder Käufer zeigt.