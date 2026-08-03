Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Montag, den 03.08.2026.
"Die neue Woche startet freundlich. Die Feuerpause zwischen USA und Iran schickt Crude Oil im frühen Geschäft nach unten und Aktien gen Norden. Im Grunde ist die Lage im Nahen Osten nichts Neues mehr."
Vor einer Woche startete ich meinen Kommentar mit diesen Worten. Heute gilt im Grunde exakt die selbe Leier ;-)
Donald Trump hat Angriffe in der Nacht vom Samstag auf Sonntag abgesagt, da man (wer?) verhandeln wolle... Halte jeder von diesem Vorgehen, was er wolle...
Fakt ist, dass die Märkte unterm Strich weiter sauber nach Technik laufen.
Aktien notieren im frühen Geschäfts freundlich, wobei der heimische DAX klar den Ton angibt. Hier stehen neue Rekordstände an den Kurstafeln.
Edelmetalle und Kryptowerte bleiben in ihrem Muster weiter eher verhalten. Hier rechne ich weiterhin mit einer ruckeligen Befestigung.
Im Chart der Woche schauen wir heute auf den DAX (GER40).
DAX im Aufwind
Analyse & Kommentar: Der DAX blieb um 24.800 Punkte stabil und konnte ein neues Rekordhoch markieren. In der Mustererkennung könnte der Leitindex einen steigenden Keil ausbilden. Aktuelle Widerstände sehe ich bei 26.015❌ und ab 26.200 Punkte.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
KW 32 US Arbeitsmarktbericht am Freitag als Top Event
In dieser Woche stehen vor allem Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, der Eurozone und den USA sowie der US‑ISM und die JOLTS‑Stellenangebote im Fokus. Dazu folgen am Donnerstag US‑Lohnstückkosten und Auftragseingang Industrie sowie am Freitag die US‑Arbeitsmarktdaten für Juli.
Zu den wichtigsten Earnings zählen in der anstehenden Woche Werte wie AMD, CAT, Siemens, Deutsche Telekom.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
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In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
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