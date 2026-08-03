Sehr geehrte Damen und Herren,



einen schönen guten Morgen am Montag, den 03.08.2026.

"Die neue Woche startet freundlich. Die Feuerpause zwischen USA und Iran schickt Crude Oil im frühen Geschäft nach unten und Aktien gen Norden. Im Grunde ist die Lage im Nahen Osten nichts Neues mehr."

Vor einer Woche startete ich meinen Kommentar mit diesen Worten. Heute gilt im Grunde exakt die selbe Leier ;-)

Donald Trump hat Angriffe in der Nacht vom Samstag auf Sonntag abgesagt, da man (wer?) verhandeln wolle... Halte jeder von diesem Vorgehen, was er wolle...

Fakt ist, dass die Märkte unterm Strich weiter sauber nach Technik laufen.

Aktien notieren im frühen Geschäfts freundlich, wobei der heimische DAX klar den Ton angibt. Hier stehen neue Rekordstände an den Kurstafeln.

Edelmetalle und Kryptowerte bleiben in ihrem Muster weiter eher verhalten. Hier rechne ich weiterhin mit einer ruckeligen Befestigung.

Im Chart der Woche schauen wir heute auf den DAX (GER40).