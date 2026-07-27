Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Montag, den 27.07.2026.
Die neue Woche startet freundlich. Die Feuerpause zwischen USA und Iran schickt Crude Oil im frühen Geschäft nach unten und Aktien gen Norden. Im Grunde ist die Lage im Nahen Osten nichts Neues mehr. Die Märkte gehen immer schneller zur Tagesordnung über.
Der Fokus liegt momentan ohnehin auf den positiven Aspekten. Das liegt zum großen Teil daran, dass die globalen Indizes immer noch relativ nah an ihren jeweiligen Rekordständen notieren.
Natürlich gibt und gab es auch zuletzt immer mal wieder moderate Gewinnmitnahmen. Korrekturen gegen die Tiefs im Frühjahr 2026 bleiben jedoch noch auf der Tagesordnung.
Sicherlich gab es den ein oder anderen heftigeren Rückschlag wie bei IBM oder Netflix, aber unterm Strich notiert z.B. Wall Street immer noch recht hoch.
Edelmetalle und Kryptowerte gehen ebenfalls seitwärts. Beide Asset Klassen haben allerdings deutliche Korrekturen hinter sich. Hier rechne ich über die kommenden Wochen mit einer ggf. ruckeligen Bodenbildung.
Im Chart der Woche schauen wir heute auf den USD-JPY.
Dollar-Yen powert sich aus
TGS Analyse & Kommentar: Der Volume Tracker (2025.04 T) kumuliert zwischen 158,92 und 162,66 JPY immer mehr Handelsaktivität. Ggf. sehen wir noch einmal Schub bis zur Higher Extension bei 166,07 JPY. Für das Fine Tuning eignet sich der 4-Stunden-Chart.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
KW 31 FED Zinssitzung am Mittwoch. Ab Mittwoch viele Big Tech Earnings
Diese Woche stehen vier echte High-Impact-Blöcke im Fokus, wobei Dienstag mit dem Conference Board Consumer Confidence den ersten größeren Sentimenttreiber liefert. Wichtigster Event ist die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch, gefolgt vom Makro-Doppelpack aus US-BIP und PCE-Kernpreisindex am Donnerstag. Freitag bringen deutsche Arbeitsmarktdaten, EU-VPI und Uni-Michigan-Verbrauchervertrauen nur sekundäre Impulse gegenüber Fed und PCE/BIP.
Zu den wichtigsten Earnings zählen in der anstehenden Woche Werte wie Microsoft, Meta, Apple und auch Amazon.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
Mehr Informationen zu Konjunkturdaten und anderen Themen finden Sie im WIKI Finanzwissen im Kundenbereich.
In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
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