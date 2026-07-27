Sehr geehrte Damen und Herren,



einen schönen guten Morgen am Montag, den 27.07.2026.

Die neue Woche startet freundlich. Die Feuerpause zwischen USA und Iran schickt Crude Oil im frühen Geschäft nach unten und Aktien gen Norden. Im Grunde ist die Lage im Nahen Osten nichts Neues mehr. Die Märkte gehen immer schneller zur Tagesordnung über.

Der Fokus liegt momentan ohnehin auf den positiven Aspekten. Das liegt zum großen Teil daran, dass die globalen Indizes immer noch relativ nah an ihren jeweiligen Rekordständen notieren.

Natürlich gibt und gab es auch zuletzt immer mal wieder moderate Gewinnmitnahmen. Korrekturen gegen die Tiefs im Frühjahr 2026 bleiben jedoch noch auf der Tagesordnung.

Sicherlich gab es den ein oder anderen heftigeren Rückschlag wie bei IBM oder Netflix, aber unterm Strich notiert z.B. Wall Street immer noch recht hoch.

Edelmetalle und Kryptowerte gehen ebenfalls seitwärts. Beide Asset Klassen haben allerdings deutliche Korrekturen hinter sich. Hier rechne ich über die kommenden Wochen mit einer ggf. ruckeligen Bodenbildung.

Im Chart der Woche schauen wir heute auf den USD-JPY.