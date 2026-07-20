Sehr geehrte Damen und Herren,



einen schönen guten Morgen am Montag, den 20.07.2026.

In der abgelaufenen Handelswoche sahen wir einen leicht nervösen Handel, der hüben wie drüben durch moderaten Verkaufsdruck bei Aktien und Kryptowerten gekennzeichnet war. Das Ausmaß dieser Rücksetzer war verhalten.

Sicherlich gab es den ein oder anderen heftigeren Rückschlag wie bei IBM oder Netflix, aber unterm Strich notiert z.B. Wall Street immer noch recht hoch.

Der DAX hingegen bröckelt wieder zurück in die alte Handelsspanne, die uns bereits seit Anfang 2025 dominiert. So wirklich vom Fleck kommt der Deutsche Leitindex nicht.

Auch Gold, Silber und der Bitcoin stehen teils gehörig auf der Bremse. Rohöl setzt seinen Anstieg, den ich weiterhin als Aufwärtserholung einordne, weiter fort. Die Lage an der Strasse von Hormus verschlechtert sich wieder. Das ist meine Wahrnehmung...

Auch spannend ist ein neues Produkt von TMTG...

Kurz gesagt: Es geht um ein neues, kostenpflichtiges Daten‑Produkt („Truth API“ bzw. Hochgeschwindigkeitszugriff), mit dem Finanzfirmen und Investoren Trumps Truth‑Social‑Posts einige Millisekunden früher bekommen als normale Nutzer – und zwar wohl zu sehr hohen Abo‑Gebühren.

schauen wir heute auf die Aktie T-Mobile US (TMUS).