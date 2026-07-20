Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Montag, den 20.07.2026.
In der abgelaufenen Handelswoche sahen wir einen leicht nervösen Handel, der hüben wie drüben durch moderaten Verkaufsdruck bei Aktien und Kryptowerten gekennzeichnet war. Das Ausmaß dieser Rücksetzer war verhalten.
Sicherlich gab es den ein oder anderen heftigeren Rückschlag wie bei IBM oder Netflix, aber unterm Strich notiert z.B. Wall Street immer noch recht hoch.
Der DAX hingegen bröckelt wieder zurück in die alte Handelsspanne, die uns bereits seit Anfang 2025 dominiert. So wirklich vom Fleck kommt der Deutsche Leitindex nicht.
Auch Gold, Silber und der Bitcoin stehen teils gehörig auf der Bremse. Rohöl setzt seinen Anstieg, den ich weiterhin als Aufwärtserholung einordne, weiter fort. Die Lage an der Strasse von Hormus verschlechtert sich wieder. Das ist meine Wahrnehmung...
Auch spannend ist ein neues Produkt von TMTG...
Kurz gesagt: Es geht um ein neues, kostenpflichtiges Daten‑Produkt („Truth API“ bzw. Hochgeschwindigkeitszugriff), mit dem Finanzfirmen und Investoren Trumps Truth‑Social‑Posts einige Millisekunden früher bekommen als normale Nutzer – und zwar wohl zu sehr hohen Abo‑Gebühren.Im Chart der Woche schauen wir heute auf die Aktie T-Mobile US (TMUS).
TMUS mit erstem Hoffnungsschimmer
Analyse & Kommentar: T-Mobile US korrigiert nach wie vor die Aufwärtswelle, die 2022 gestartet war. Im Zuge dieser Korrektur wurde zuletzt das 61,8er Fibo-Retracement bei 168,35 USD getestet. Dort verläuft auch die relevante Aufwärtstrendlinie. Widerstand sehe ich kurzfristig um 200 US-Dollar.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
KW 30 EZB Zinssitzung am Donnerstag. Google und Tesla mit Zahlen.
Diese Woche stehen Stimmungs- und Frühindikatoren im Mittelpunkt. Zu Beginn kommen der deutsche Erzeugerpreisindex sowie US-Frühindikatoren und ZEW-Daten für DE/EU. Am Donnerstag sorgen der EZB-Zinsentscheid und US-Arbeitslosenanträge für Impulse. Am Freitag bilden die roten Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungen aus DE, EU und US den konjunkturellen Höhepunkt. Flankierend liefern zahlreiche US-Quartalsberichte und Reden von Buba-, EZB- und Fed-Vertretern geldpolitische Signale.
Zu den wichtigsten Earnings zählen in der anstehenden Woche Werte wie Google, Intel, Tesla und auch T-Mobile US.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
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In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
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