Sehr geehrte Damen und Herren,



What goes up

must come down.

Der Dax konnte letzte Woche ein frisches Rekordhoch markieren, wurde anschließend direkt in eine Gewinnmitnahme gezwungen. An der Wall Street fiel der Rücksetzer etwas moderater aus. Hier warten die Anleger auf "gewichtige" Hinweise.

Es spielt also weniger ein weiteres Scharmützel an der Strasse von Hormus eine Rolle als die anstehende Berichtssaison.

Natürlich ist die Aufregung wegen der neuerlichen Kampfhandlungen relativ groß. Eiligst werden dann auch die jüngsten Schübe im Crude Oil herbei zitiert. Das sind alles gute und wichtige Punkte, die in der medialen Berichterstattung aufgegriffen und beleuchtet werden.

An den Märkten war es relativ klar, dass Rohöl nach den Verlusten der letzten Wochen auch mal ein paar Prozent nach oben machen kann. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von Aufwärtskorrekturen in einem Abwärtstrend.

Andere Assets wie Edelmetalle und Kryptowerte konnten sich weitestgehend stabil halten. Größere Aufwärtsfantasien sind momentan verfrüht. Aber die die dort laufende Korrektur schreitet weiter konstruktiv voran.

Im Chart der Woche schauen wir heute auf die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen (US10Y).