Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Montag, den 06.07.2026.
Die Pace machte unser heimischer Dax in der abgelaufenen Handelswoche. Mehrere relevante Trigger wurden überwunden, was den deutschen Leitindex sofort auf ein frisches Allzeithoch geschoben hat.
Andere Aktienmärkte wie die Wall Street oder Japan stecken in einer Konsoliderungsschleife. Hier müssen wir abwarten, ob über den Sommer noch einmal frische Tops reinkommen oder der Markt vor den Midterm Elections eher zur Schwäche tendiert.
Zur Jahresmitte sehen wir dann auch, dass die ganz große Show nicht bei den ganz großen Tech-Aktien zu finden war.
Bei den Edelmetallen bleibt die Gesamtlage zu Beginn der KW 28 unter Druck. Auch wenn zuletzt ein paar Aufwärtserholungen greifen konnten, zeigen die Thermo Sensoren im Daily und Weekly eher ein schwieriges Umfeld an.
Auch der Bitcoin sowie weitere Kryptowerte müssen nach wie vor kämpfen. Hier kann uns durchaus noch ein sehr heisser Sommer bevorstehen.
Unterm Strich schauen die Anleger im Moment sehe genau, wo die Lage stabil ist.
Im Chart der Woche prüfen wir heute die Aktie von Berkshire Hathaway (BRK.B).
BRK.B überwindet Trigger
Analyse & Kommentar: Die Aktie BRK.B konsolidierte über das Frühjahr. Dabei wurde der strategische Support zwischen 465 und 455 USD verteidigt. Aktuell kann die Aktie über eine wichtige Widerstandslinie anziehen. Die nächste Hürde wartet bei 516 USD. Support sehe ich bei 490 US-Dollar.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 28 FOMC Minutes als Highlight der Woche
In dieser Woche stehen vor allem deutsche Industrie‑ und Inflationsdaten, US‑Konjunkturindikatoren (ISM, ADP, Arbeitslosenhilfe, Häuserverkäufe) sowie mehrere US‑Anleiheauktionen im Mittelpunkt.
Zusätzlich sind das FOMC‑Sitzungsprotokoll am Mittwoch und das EZB‑Protokoll am Donnerstag die wichtigsten geldpolitischen Events mit potenziell größerem Marktbewegungspotenzial.
Die Berichtssaison startet mit Pepsi.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
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In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
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