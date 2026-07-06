Sehr geehrte Damen und Herren,



einen schönen guten Morgen am Montag, den 06.07.2026.

Die Pace machte unser heimischer Dax in der abgelaufenen Handelswoche. Mehrere relevante Trigger wurden überwunden, was den deutschen Leitindex sofort auf ein frisches Allzeithoch geschoben hat.

Andere Aktienmärkte wie die Wall Street oder Japan stecken in einer Konsoliderungsschleife. Hier müssen wir abwarten, ob über den Sommer noch einmal frische Tops reinkommen oder der Markt vor den Midterm Elections eher zur Schwäche tendiert.

Zur Jahresmitte sehen wir dann auch, dass die ganz große Show nicht bei den ganz großen Tech-Aktien zu finden war.

Bei den Edelmetallen bleibt die Gesamtlage zu Beginn der KW 28 unter Druck. Auch wenn zuletzt ein paar Aufwärtserholungen greifen konnten, zeigen die Thermo Sensoren im Daily und Weekly eher ein schwieriges Umfeld an.

Auch der Bitcoin sowie weitere Kryptowerte müssen nach wie vor kämpfen. Hier kann uns durchaus noch ein sehr heisser Sommer bevorstehen.

Unterm Strich schauen die Anleger im Moment sehe genau, wo die Lage stabil ist.

Im Chart der Woche prüfen wir heute die Aktie von Berkshire Hathaway (BRK.B).