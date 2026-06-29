Sehr geehrte Damen und Herren,



einen schönen guten Morgen am Montag, den 29.06.2026.

In den letzten Handelstagen gab es Licht und Schatten. Die KI-Story zeigt erste Bremsspuren. Nichts Dramatisches, aber die charttechnische Lage im NASDAQ100 oder im NIKKEI 225 deuten auf massive Umkehrmuster hin.

Eine gewisse Vorsicht bei den extremst gelaufenen Aktien wie Micron, ASML und Co. ist auf jeden Fall angebracht. Der Druck im System schlägt momentan auf den Endverbraucher durch. Achten Sie auf die Preisänderungen oder die Äußerungen von Lenovo...

Lenovo warnt, dass wegen eines massiven Mangels an Speicherchips (DRAM/NAND) durch den KI-Boom die Einkaufspreise sich teils vervielfacht haben und deshalb PCs, Laptops und Smartphones für Endkunden deutlich teurer werden.

Neben diesen "Baustellen" am Aktienmarkt sehen auch andere Asset Klassen einen Rücksetzer. Gold und Silber sind weiter auf dem Weg nach unten, wobei Gold bereits unter 4.000 USD gefallen war.

Auch der Bitcoin sowie andere Kryptowährungen haben relevante Supports bereits leicht attackiert.

Im Fazit sehe ich im Moment größere Adjustierungen, die sich auch an der Wall Street noch entfalten können. Weitere kurzfristige Tops bleiben im Sommer weiter möglich.

Bleiben Sie fokussiert.

Im Chart der Woche prüfen wir heute den NASDAQ 100 Index (NAS100).