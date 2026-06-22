Sehr geehrte Damen und Herren,



einen schönen guten Morgen am Montag, den 22.06.2026.

Es gebe "ermutigende Fortschritte" in den Verhandlungen zwischen USA und Iran. Das konnte die Aktienmärkte stabil halten und Crude Oil weiterhin unter 80 USD drücken.

Damit bleibt die Aussicht auf geringeren Inflationsdruck eins der zentralen Themen am Markt. Insbesondere vor dem Hintergrund der letzten Notenbanksitzung in den USA wird der Markt nun noch stärker auf Daten und Fakten schauen.

Und davon gibt es in der kommenden Woche wieder einige wichtige Daten. Die Einkaufsmanagerindizes und die PCE-Daten sollten Sie im Auge halten.

Grundsätzlich bewegen sich die großen Aktienindizes weiterhin in einem Spannungsbogen aus Hoffnung auf Frieden in Nahost und KI-Fantasie. Aus meiner Sicht sind die Züge der aktuellen Bewegung eindeutig manischer Art. Die Ausprägung der jüngsten Schübe - insbesondere in Einzelwerten - reflektieren für mich eine seltene Übertreibung, die sich mit den frühen Bewegungen aus 1998 / 2000 vergleichen lassen.

Bleiben Sie fokussiert.

Im Chart der Woche prüfen wir heute GOLD SPOT (XAUUSD).