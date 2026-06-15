Sehr geehrte Damen und Herren,



einen schönen guten Morgen am Montag, den 15. Juni 2026. Ende der letzten Woche drehten die Aktien- und Edelmetallmärkte aufwärts. Die Hoffnung auf eine Vereinbarung zwischen den USA und Iran beflügelte die Anleger.

Zuvor waren die Märkte allerdings auch recht ordentlich zurück gekommen. Die Mini-Korrektur hatte dem NASDAQ100 Technologieindex zuletzt gute 8% an Verlusten eingebrockt.

Grundsätzlich stellt sich für mich die Frage, in wie weit dieses "Abkommen" bereits in den aktuellen Marktpreisen - insbesondere im Aktienmarkt - enthalten ist. Ggf. erwartet uns ein Sell-the-news-Event in den kommenden Tagen.

Denn die Warnungen und das Abschalten einiger KI-Modelle bei Anthropic wirft fundamentale Fragen auf. Wenn die US Regierung unter der Begründung "nationale Sicherheit" derartige Eingriffe vornehmen kann, muss auch über Starlink, Amazon Web Service und Microsoft gedacht werden...

Hier können Sie bei Tagesschau.de weiter lesen zu diesem Thema.

However... die Welt dreht sich weiter.

Mit der Aussicht auf Entspannung im Nahen Osten kippte Crude Oil weiter abwärts. Zuletzt hatte Rohöl ein Dreieck nach unten gebrochen. Der Verkaufsdruck im Öl bringt Aktien, Edelmetalle und Cryptos momentan nach oben.

Im Chart der Woche prüfen wir heute den CRUDE OIL Chart (SPOTCRUDE).