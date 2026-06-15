Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Montag, den 15. Juni 2026. Ende der letzten Woche drehten die Aktien- und Edelmetallmärkte aufwärts. Die Hoffnung auf eine Vereinbarung zwischen den USA und Iran beflügelte die Anleger.
Zuvor waren die Märkte allerdings auch recht ordentlich zurück gekommen. Die Mini-Korrektur hatte dem NASDAQ100 Technologieindex zuletzt gute 8% an Verlusten eingebrockt.
Grundsätzlich stellt sich für mich die Frage, in wie weit dieses "Abkommen" bereits in den aktuellen Marktpreisen - insbesondere im Aktienmarkt - enthalten ist. Ggf. erwartet uns ein Sell-the-news-Event in den kommenden Tagen.
Denn die Warnungen und das Abschalten einiger KI-Modelle bei Anthropic wirft fundamentale Fragen auf. Wenn die US Regierung unter der Begründung "nationale Sicherheit" derartige Eingriffe vornehmen kann, muss auch über Starlink, Amazon Web Service und Microsoft gedacht werden...
Hier können Sie bei Tagesschau.de weiter lesen zu diesem Thema.
However... die Welt dreht sich weiter.
Mit der Aussicht auf Entspannung im Nahen Osten kippte Crude Oil weiter abwärts. Zuletzt hatte Rohöl ein Dreieck nach unten gebrochen. Der Verkaufsdruck im Öl bringt Aktien, Edelmetalle und Cryptos momentan nach oben.
Im Chart der Woche prüfen wir heute den CRUDE OIL Chart (SPOTCRUDE).
CRUDE OIL bricht nach unten weg - Dreieck aktiv!
Analyse & Kommentar: Crude Oil verlässt seine Seitwärtszone, die sich zuletzt als Dreieck immer weiter zugespitzt hatte. Der Bruch erfolgte nach unten und könnte die nächsten Supports bei 82,59 und 75,44✅ USD unter Druck setzen. Auf der Oberseite warten Widerstände bei 92,25❌ USD.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 25 US FED Zinsentscheid am Mittwoch und Pressekonferenz Warsh
KW 25 bringt vor allem US‑Daten und wichtige Inflationszahlen in der EU. Am Montag stehen die EU‑Industrieproduktion und der NY Empire State Index an.
Dienstag folgen die deutschen ZEW‑Erwartungen, US‑ADP‑Beschäftigung, Baubeginne, Atlanta Fed GDPnow und die wöchentlichen API‑Öllagerdaten. Am Mittwoch kommen der EU‑Verbraucherpreisindex, US‑Einzelhandelsumsätze, schwebende Hausverkäufe sowie der FOMC‑Zinsentscheid mit Pressekonferenz von Kevin Warsh. Sehr spannend... Donnerstag rücken US‑Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der Philly‑Fed‑Index und die Frühindikatoren in den Fokus. Am Freitag wird der deutsche Erzeugerpreisindex veröffentlicht, der für die Inflationsdynamik in der Eurozone relevant ist.
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