Sehr geehrte Damen und Herren,
einen schönen guten Morgen am Montag, den 08. Juni 2026. Ich hoffe, Sie haben eine erfolgreiche Woche an den Finanzmärkten verlebt. Für Schwankung war jedenfalls gesorgt.
Die Mischung aus erneut wenig Fortschritt in den Verhandlungen zwischen USA und Iran, überhitzten Tech-Aktien und mahnenden Worten von Anthropic war am letzten Freitag dan zuviel für Nasdaq & Co. Anthropic hat vor allem vor dem Kontrollverlust über immer leistungsfähigere KI-Systeme gewarnt und deshalb eine weltweite Pause oder Verlangsamung der KI-Entwicklung gefordert.
Unterm Strich haben viele Tech-Aktien erste schärfere Gewinnmitnahmen gesehen. Vergessen Sie jedoch nicht, dass diese Aktien (z.B. AMD, QCOM, MU) seit Ende März wirklich drastisch angestiegen waren.
Auch die Giganten wie Apple, NVIDIA oder Google sind zuletzt auf die Bremse gegangen. Mit dieser Welle an Gewinnmitnahmen stieg der US-Dollar an. In der Konsequenz ging es mit Edelmetallen und auch Kryptowährungen klar bergab.
Insbesondere Bitcoin und die Top Altcoins zogen teils auf frische Jahrestiefs. Hier läuft ein veritabler Belastungstest.
Im Chart der Woche prüfen wir heute den EURO vs. US-Dollar (EURUSD).
EURUSD vor Schub bis 1,12 USD und tiefer?
Analyse & Kommentar: Der EURUSD hat sich zuletzt zwischen 1,18 und 1,21 USD abgearbeitet. Im Chart oben sehen Sie den mittelfristigen Trendkanal, dessen Oberkante bereits seit Mitte 2025 als signifikanter Bremsanker dient. Auf der Unterseite warten nun die beiden lokalen Tiefpunkte bei rund 1,14 USD und bieten einen wichtigen Support✅.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 24 EZB Zinsentscheid am Donnerstag und Inflationsdaten
Der Kalender zeigt eine datenintensive Woche mit Fokus auf Inflation und Konjunktur. Highlight sind die US‑Verbraucherpreise am Mittwoch sowie die EZB‑Zinsentscheidung mit Pressekonferenz am Donnerstag. In Deutschland stehen Industrieaufträge, -produktion und am Freitag der Verbraucherpreisindex an. Aus den USA kommen mehrfach Arbeitsmarktdaten (ADP, Erstanträge), Handelsbilanz, Hausverkäufe, API‑Öllager und am Freitag das Uni‑Michigan‑Verbrauchervertrauen. Außerdem werden mehrfach 10‑jährige Anleihen versteigert, die Hinweise auf Zinsniveau und Nachfrage liefern. Quartalszahlen u. a. von ORCL, ADBE und LEN ergänzen den Kalender.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
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In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
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