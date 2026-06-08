Sehr geehrte Damen und Herren,



einen schönen guten Morgen am Montag, den 08. Juni 2026. Ich hoffe, Sie haben eine erfolgreiche Woche an den Finanzmärkten verlebt. Für Schwankung war jedenfalls gesorgt.

Die Mischung aus erneut wenig Fortschritt in den Verhandlungen zwischen USA und Iran, überhitzten Tech-Aktien und mahnenden Worten von Anthropic war am letzten Freitag dan zuviel für Nasdaq & Co. Anthropic hat vor allem vor dem Kontrollverlust über immer leistungsfähigere KI-Systeme gewarnt und deshalb eine weltweite Pause oder Verlangsamung der KI-Entwicklung gefordert.

Unterm Strich haben viele Tech-Aktien erste schärfere Gewinnmitnahmen gesehen. Vergessen Sie jedoch nicht, dass diese Aktien (z.B. AMD, QCOM, MU) seit Ende März wirklich drastisch angestiegen waren.

Auch die Giganten wie Apple, NVIDIA oder Google sind zuletzt auf die Bremse gegangen. Mit dieser Welle an Gewinnmitnahmen stieg der US-Dollar an. In der Konsequenz ging es mit Edelmetallen und auch Kryptowährungen klar bergab.

Insbesondere Bitcoin und die Top Altcoins zogen teils auf frische Jahrestiefs. Hier läuft ein veritabler Belastungstest.

Im Chart der Woche prüfen wir heute den EURO vs. US-Dollar (EURUSD).