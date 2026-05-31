Sehr geehrte Damen und Herren,
einen guten Abend am Sonntag, den 31. Mai 2026. Ich melde mich bereits am Sonntag Abend, da bei Investor Guard vom 1. - einschließlich 5. Juni 2026 der Kontrollbetrieb aktiv ist. Aus diesem Grund habe ich heute alle Major Markets und den Wochenausblick aktualisiert.
Bitte beachten Sie, dass die Tagesupdates in dieser Woche pausieren. Das betrifft auch die Videoideen in der kommenden Woche.
Die Aktienmärkte sahen eine solide Woche mit Rekordständen an der Wall Street und einem DAX, der ebenfalls ordentlich zulegen konnte. Die Gründe waren neue Verhandlungen zwischen Iran und USA sowie weitere KI-Fantasie. Insbesondere die Ausrüster von Rechenzentren wie Dell oder HP legten satt zweistellig zu.
Ein wenig abgekoppelt ist und bleibt der Kryptosektor. Bitcoin und Co laufen strikt nach Technik und warten auf ein Ende der jüngsten Korrektur. Zuvor war der BTCUSD am kardinalen Widerstand bei 80.000 USD hängen geblieben.
Unterm Strich läuft die jüngste Rally an den Aktienmärkten seit Ende März. Die Hauptreiber sind die Aussicht auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran sowie die nach wie vor starke KI - Tech - Story.
Im Chart der Woche prüfen wir heute den BITCOIN CFD (BTCUSD).
BITCOIN in Drucksituation
Analyse & Kommentar: Der Bitcoin durchläuft seit Februar eine Stabilisierungsbewegung innerhalb eines relativ flachen Kanals. Zuletzt wurde BTCUSD klar an der Oberkante geblockt. Seit kommt der Bitcoin runter und nimmt nun die Unterkante des Kanals ins Visier. Sollte dieser Support klar und nachhaltig unterschritten werden, dürften weitere Verluste folgen. Als elementare Abfangzone dient der Volume Support zwischen 68.103✅ und 66.089 USD. Für eine Befestigung sorgt ein Anstieg über 76.000❌ US-Dollar.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 23 Broadcom und die US non farm payrolls beachten!
In der Woche vom 1. bis 5. Juni stehen zahlreiche Konjunkturdaten aus Deutschland, der EU und den USA an. Im Fokus sind Einkaufsmanagerindizes für Gewerbe und Dienstleistungen, Einzelhandelsumsätze, Verbraucherpreise, ADP-Beschäftigungsdaten sowie der wichtige US‑ISM‑Index und das Beige Book. Zudem werden EU‑BIP, deutsche Inflationsdaten und der US‑Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, die Hinweise auf Wachstum und Inflationsdynamik liefern. Parallel laufen mehrere Quartalsberichtssaisons (u. a. HPE, CrowdStrike, AVGO, Medtronic), begleitet von Reden verschiedener Vertreter von Bundesbank, EZB und Fed, darunter Lagarde, Waller, Barr, Daly und Kashkari.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
Mehr Informationen zu Konjunkturdaten und anderen Themen finden Sie im WIKI Finanzwissen im Kundenbereich.
In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
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