Sehr geehrte Damen und Herren,



einen guten Abend am Sonntag, den 31. Mai 2026. Ich melde mich bereits am Sonntag Abend, da bei Investor Guard vom 1. - einschließlich 5. Juni 2026 der Kontrollbetrieb aktiv ist. Aus diesem Grund habe ich heute alle Major Markets und den Wochenausblick aktualisiert.

Bitte beachten Sie, dass die Tagesupdates in dieser Woche pausieren. Das betrifft auch die Videoideen in der kommenden Woche.

Die Aktienmärkte sahen eine solide Woche mit Rekordständen an der Wall Street und einem DAX, der ebenfalls ordentlich zulegen konnte. Die Gründe waren neue Verhandlungen zwischen Iran und USA sowie weitere KI-Fantasie. Insbesondere die Ausrüster von Rechenzentren wie Dell oder HP legten satt zweistellig zu.

Ein wenig abgekoppelt ist und bleibt der Kryptosektor. Bitcoin und Co laufen strikt nach Technik und warten auf ein Ende der jüngsten Korrektur. Zuvor war der BTCUSD am kardinalen Widerstand bei 80.000 USD hängen geblieben.

Unterm Strich läuft die jüngste Rally an den Aktienmärkten seit Ende März. Die Hauptreiber sind die Aussicht auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran sowie die nach wie vor starke KI - Tech - Story.

Im Chart der Woche prüfen wir heute den BITCOIN CFD (BTCUSD).