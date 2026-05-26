Sehr geehrte Damen und Herren,



einen guten Morgen am Dienstag, den 26. Mai 2026. Ich hoffe, Sie haben ein schönes Pfingstwochenende verlebt. Genauso wie das Wetter heiß ist, so laufen auch die globalen Aktienindizes wieder auf Rekordniveau.

Grund dafür sind die erneuten Informationen der US Regierung, wonach ein Abkommen mit Iran kurz vor der Vollendung stehe. Die Reaktionen an den Terminmärkten waren am gestrigen Montag sehr deutlich. US Futures und die europäischen Indies zeigten klare Aufschläge. Auch Crude Oil zeigte eine klare Tendenz: nach unten. Dabei wurde die wichtige 100-USD-Marke klar unterschritten.

Unterm Strich läuft die jüngste Rally an den Aktienmärkten seit Ende März. Die Hauptreiber sind die Aussicht auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran sowie die nach wie vor starke KI - Tech - Story.

Im Chart der Woche prüfen wir heute den DAX CFD (GER40).