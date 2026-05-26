Sehr geehrte Damen und Herren,
einen guten Morgen am Dienstag, den 26. Mai 2026. Ich hoffe, Sie haben ein schönes Pfingstwochenende verlebt. Genauso wie das Wetter heiß ist, so laufen auch die globalen Aktienindizes wieder auf Rekordniveau.
Grund dafür sind die erneuten Informationen der US Regierung, wonach ein Abkommen mit Iran kurz vor der Vollendung stehe. Die Reaktionen an den Terminmärkten waren am gestrigen Montag sehr deutlich. US Futures und die europäischen Indies zeigten klare Aufschläge. Auch Crude Oil zeigte eine klare Tendenz: nach unten. Dabei wurde die wichtige 100-USD-Marke klar unterschritten.
Unterm Strich läuft die jüngste Rally an den Aktienmärkten seit Ende März. Die Hauptreiber sind die Aussicht auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran sowie die nach wie vor starke KI - Tech - Story.
Im Chart der Woche prüfen wir heute den DAX CFD (GER40).
GER40 testet Widerstandslinie
Analyse & Kommentar: Der DAX CFD konnte seine langfristige Aufwärtstrendlinie in der Frühjahrskorrektur 2026 verteidigen. In der aktuellen Woche versucht der Index zudem, über die aktuelle Abwärtstrendlinie zu steigen. Im Erfolgsfall wartet ein Durchmarsch auf das aktuelle Allzeithoch bei 25.520 Punkten.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 22 Noch ein paar spannende Earnings aus dem Software Sektor
Die Verbraucherdaten des Conference Board am Dienstag sind wichtig. Darüber hinaus kommen am Mittwoch die Quartalsdaten einiger Softwareunternehmen, die zuletzt von den KI-Anwendungen unter Druck gesetzt worden sind. Am Donnerstag und Freitag kommen dann noch viele relevante Konjunkturdaten.
Die aus meiner Sicht besonders relevanten Konjunkturdaten sind rot gekennzeichnet.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
Mehr Informationen zu Konjunkturdaten und anderen Themen finden Sie im WIKI Finanzwissen im Kundenbereich.
In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
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