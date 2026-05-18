Sehr geehrte Damen und Herren,
einen guten Morgen am Montag, den 18. Mai 2026. In den letzten Tagen leiteten die Aktienmärkte einen bisher moderaten Rücksetzer ein. Auch andere Risikomärkte wie z.B. Kryptos kommen im Moment runter.
Etwas dünn wurde das Meeting zwischen USA und China interpretiert. Auch im Irankrieg gibt es - abgesehen von neuen Drohungen Donald Trumps - keine neuen Entwicklungen.
Der USD wird stärker, auch Crude Oil zieht deutlich über 100 US-Dollar. Unterm Strich treffen hohe Energiepreise, anziehende Inflationswerte und seigende Renditen der Staatsanleihen auf extrem überkaufte Aktienindizes.
Im Chart der Woche prüfen wir heute den NASDAQ 100 CFD (NAS100).
NAS100 testet hohen Widerstand
Analyse & Kommentar: Der NASDAQ 100 CFD testet im Moment einen linienbasierten Widerstand um 29.000 Punkte. Nach dem massiven Kaufdruck der letzten Wochen sehen wir eine erste neutrale Kerze im Wochenchart. Erste Unterstützungen warten bei 29.042 und folgend erst deutlich tiefer bei 27.057✅ Punkten. Es wäre also durchaus Platz für schärfere Korrekturen.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 21 Alle Augen auf NVIDIA - Donnerstag viele Konjunkturdaten
Das wichtigste Event der Woche ist die Veröffentlichung der Zahlen von NVIDIA. Am Mittwoch Abend bekommen wir daher einen netten Showdown. Ansonsten achten Sie bitte auf die FOMC Minutes sowie auf die Einkaufsmanagerindizes am Donnerstag.
Die aus meiner Sicht besonders relevanten Konjunkturdaten sind rot gekennzeichnet.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
Mehr Informationen zu Konjunkturdaten und anderen Themen finden Sie im WIKI Finanzwissen im Kundenbereich.
In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
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