Sehr geehrte Damen und Herren,



einen guten Morgen am Montag, den 18. Mai 2026. In den letzten Tagen leiteten die Aktienmärkte einen bisher moderaten Rücksetzer ein. Auch andere Risikomärkte wie z.B. Kryptos kommen im Moment runter.

Etwas dünn wurde das Meeting zwischen USA und China interpretiert. Auch im Irankrieg gibt es - abgesehen von neuen Drohungen Donald Trumps - keine neuen Entwicklungen.

Der USD wird stärker, auch Crude Oil zieht deutlich über 100 US-Dollar. Unterm Strich treffen hohe Energiepreise, anziehende Inflationswerte und seigende Renditen der Staatsanleihen auf extrem überkaufte Aktienindizes.

Im Chart der Woche prüfen wir heute den NASDAQ 100 CFD (NAS100).