Sehr geehrte Damen und Herren,



einen guten Morgen am Montag, den 11. Mai 2026. Neue Rekorde an der Wall Street und ein anziehender Bitcoin prägten das Bild der letzten Tage.

Nasdaq & Co konnten teils fast um 1/3 an Wert zulegen, seitdem der Markt Ende März aufwärts gedreht war.

Mittlerweile haben weitere Tech-Giganten wir z.B. nachlegen können. Auch hier wurden neue Allzeithochs markiert. Deutsche Aktien sowie der heimische Leitindex DAX hinken den Entwicklungen allerdings weiter hinterher. Hier fehlen einfach die großen Hyperscaler, von denen die Wall Street enorm profitiert.

Ob eine derartige Konzentration auf wenige große Werte sinnvoll ist, bleibt mal abzuwarten. Die Klumpenrisiken sind jedenfalls enorm...

Auch bemerkenswert ist der Umstand, dass Jerome Powell in der letzten Wochen seine letzte Pressekonferenz als Chef der US Notenbank FED durchgeführt hat. Hier kommt mit dem neuen Notenbankchef eine neue Phase.

Im Chart der Woche prüfen wir heute den Euro Stoxx 50 CFD (EUSTX50).