Sehr geehrte Damen und Herren,
einen guten Morgen am Montag, den 11. Mai 2026. Neue Rekorde an der Wall Street und ein anziehender Bitcoin prägten das Bild der letzten Tage.
Nasdaq & Co konnten teils fast um 1/3 an Wert zulegen, seitdem der Markt Ende März aufwärts gedreht war.
Mittlerweile haben weitere Tech-Giganten wir z.B. nachlegen können. Auch hier wurden neue Allzeithochs markiert. Deutsche Aktien sowie der heimische Leitindex DAX hinken den Entwicklungen allerdings weiter hinterher. Hier fehlen einfach die großen Hyperscaler, von denen die Wall Street enorm profitiert.
Ob eine derartige Konzentration auf wenige große Werte sinnvoll ist, bleibt mal abzuwarten. Die Klumpenrisiken sind jedenfalls enorm...
Auch bemerkenswert ist der Umstand, dass Jerome Powell in der letzten Wochen seine letzte Pressekonferenz als Chef der US Notenbank FED durchgeführt hat. Hier kommt mit dem neuen Notenbankchef eine neue Phase.
Im Chart der Woche prüfen wir heute den Euro Stoxx 50 CFD (EUSTX50).
EUSTX50 unentschlossen...
Analyse & Kommentar: Der Euro Stoxx 50 CFD ist strukturell unentschieden. Das Top von Ende Februar muss überwunden werden, damit der Index weitere Gewinne bis zunächst 6.350❌ Punkte sehen kann. Auf der Unterseite ist es wichtig, dass die Supports bei 5.610✅ (Linie) und 5.375 (Horizontal) verteidigt werden. Die Indikatoren zeigen ein gemischtes Bild. Abwarten und intraday genau prüfen.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 20 Es wird ruhiger. Inflationsdaten USA beachten
In der kommenden Woche ist die Agenda eher überschaubar. Achten Sie auf die Inflationsdaten (Verbraucher- und Erzeugerpreise). Bei den Earnings erwarten wir viel DAX-Prominenz sowie Applied Materials in den USA.
Die aus meiner Sicht besonders relevanten Konjunkturdaten sind rot gekennzeichnet.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
Mehr Informationen zu Konjunkturdaten und anderen Themen finden Sie im WIKI Finanzwissen im Kundenbereich.
In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
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