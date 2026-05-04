Sehr geehrte Damen und Herren,



einen guten Morgen am Montag, den 04. Mai 2026. Da ist er wieder... der Handelsmonat mit einem der berühmtesten Börsenzitate überhaupt:

Sell in May and go away...

In der Tat notieren die US Major Indices erneut auf Rekordhoch. Ende März kam es zu einem kräftigen Reversal, dass DOW, NASDAQ und Co. sehr stark angetrieben hatte.

Die Frage ist aktuell, ob und wann auch die Lieferketten bzw. der noch gestörte Energie- und Seehandel zur Normalität zurückkehrt. Denn nach wie vor ist Crude Oil sehr fest und handelt WTI um 100 USD / Fass. Die ersten Auswirkungen auf Inflationsdaten etc.. sind ebenfalls sichtbar.

Auch bemerkenswert ist der Umstand, dass Jerome Powell in der letzten Wochen seine letzte Pressekonferenz als Chef der US Notenbank FED durchgeführt hat. Hier kommt mit dem neuen Notenbankchef eine neue Phase.

Im Chart der Woche prüfen wir heute die Lage in den 10-jährigen US-Renditen (US10Y).