Sehr geehrte Damen und Herren,
einen guten Morgen am Montag, den 04. Mai 2026. Da ist er wieder... der Handelsmonat mit einem der berühmtesten Börsenzitate überhaupt:
Sell in May and go away...
In der Tat notieren die US Major Indices erneut auf Rekordhoch. Ende März kam es zu einem kräftigen Reversal, dass DOW, NASDAQ und Co. sehr stark angetrieben hatte.
Die Frage ist aktuell, ob und wann auch die Lieferketten bzw. der noch gestörte Energie- und Seehandel zur Normalität zurückkehrt. Denn nach wie vor ist Crude Oil sehr fest und handelt WTI um 100 USD / Fass. Die ersten Auswirkungen auf Inflationsdaten etc.. sind ebenfalls sichtbar.
Auch bemerkenswert ist der Umstand, dass Jerome Powell in der letzten Wochen seine letzte Pressekonferenz als Chef der US Notenbank FED durchgeführt hat. Hier kommt mit dem neuen Notenbankchef eine neue Phase.
Im Chart der Woche prüfen wir heute die Lage in den 10-jährigen US-Renditen (US10Y).
US10Ys im Dreieck. Spannende Lage.
Analyse & Kommentar: Die Renditen bewegen sich seit Ende 2023 in einem großen Dreieck seitwärts. Im Zuge dieser Konsolidierung hat sich der Thermo Sensor im Wochenchart ordentlich abgekühlt und den Bereich um 50 Punkte angesteuert. Zuletzt wurden relevante Unterstützungen bei 3,92% getestet und verteidigt. Spannend wird folgend sein, ob die US10Ys es schaffen, den oberen Dreieckswiderstand bei rund 4,60%❌ zu überwinden. In diesem Fall käme auch vom Trend Folge Signal (TGS / weekly) Schubwirkung. Kurzfristig sehe ich den Markt bei 4,23%✅ und 4,10% solide unterstützt.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 19 Viele Quartalsdaten und der große Arbeitsmarktbericht
Am Freitag steht der große Arbeitsmarktbericht für den April in den USA auf der Agenda. Darüber hinaus warten Daten zum Auftragseingang sowie weitere Einkaufsmanagerindizes (Dienstleistungen). Auf Unternehmensseite kommen Earnings von Palantir, AMD, McDonalds, Infineon und Novo Nordisk, die ich recht spannend finde.
Die aus meiner Sicht besonders relevanten Konjunkturdaten sind rot gekennzeichnet.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
Mehr Informationen zu Konjunkturdaten und anderen Themen finden Sie im WIKI Finanzwissen im Kundenbereich.
In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
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