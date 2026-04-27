Sehr geehrte Damen und Herren,
einen guten Morgen am Montag, den 27. April 2026. Langsam kommt der Frühling. Überall brummt und summt es. Sollte man denken...
Fakt ist jedoch, dass wir zwei massive Kriege haben, die den globalen Energiehaushalt und damit auch die Weltwirtschaft unter Druck setzen.
Auf der anderen Seite werden die Aktienmärkte bei dünnem Volumen zu neuen Höhen angetrieben. Zu stark ist der Glaube der Anleger, dass am Ende alles gut gehen und die KI-Revolution sowieso alles lösen wird.
Abseits von Verhandlungen und Treffen, die dann wieder abgesagt werden, kommt es in der neuen Handelswoche zu einem Realitätscheck.
Wir bekommen viele Quartalszahlen, die Entscheidungen der wichtigsten beiden Notenbanken (FED / EZB) und eine Reihe sehr wichtiger Konjunkturdaten.
Unsere KI Trend-Guard Systems ist auf solche Situationen immer gut eingestellt. Es kann allerdings etwas "ruckelig" werden in den kommenden Tagen. Sollten Sie Aktien long sein, bitte die Trailing Stopps im Auge halten.
Bleiben Sie eng am Markt in den kommenden Tagen. Wir werden sie in der Daily Guard Area sow gut wie möglich navigieren.
Also, wir gehen mit der Wall Street auf Rekordniveau in die neue Woche. Auch Japan kann im frühen Geschäft anziehen.
Im Chart der Woche prüfen wir heute die Lage im NIKKEI 225 (Pepperstone:JPN225).
NIKKEI on record. Doppeltop prüfen...
Analyse & Kommentar: Der NIKKEI konnte einen Rücksetzer um 50.000 Punkte gut abfangen. Aktuell testet der Leitindex erneut eine höhere Orientierungslinie (TRW-1). Weitere Anlaufmarken warten bei 62.350❌ Punkten. Auf der Unterseite sollten Sie auf die Dynazone ab 55.900✅ Punkte achten. Darunter könnte der Markt etwas nervös werden und die Chance eines Doppeltops spielen.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 18 Big Tech Earnings, FOMC und EZB!
In der anstehenden Handelswoche 18 wird es sehr eng auf der Agenda. Wir haben Zinssitzungen der US FED und der EZB am Mittwoch und Donnerstag. Darüber hinaus laufen die ganze Woche über sehr wichtige Quartalszahlen rein. Achten Sie hier natürlich auf die Tech-Giganten am Mittwoch. Microsoft, Google, Amazon und Facebook (META) kommen after market close (amc). Unterm Strich sind auch die weiteren Konjunkturdaten extrem relevant.
Die aus meiner Sicht besonders relevanten Konjunkturdaten sind rot gekennzeichnet.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
Mehr Informationen zu Konjunkturdaten und anderen Themen finden Sie im WIKI Finanzwissen im Kundenbereich.
In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
Diese Information wurde von Pepperstone GmbH bereitgestellt. CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,9 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Diese Inhalte stellen keine unabhängige Finanzanalyse dar, sondern gehören zu unserer Werbemitteilung. Folglich sind die gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die sich auf unabhängige Finanzanalysen beziehen, nicht auf diese Website und unsere Kommunikation anwendbar. Diese Inhalte (unabhängig davon, ob sie Meinungen wiedergeben oder nicht) dienen nur der allgemeinen Information und berücksichtigen Ihre persönlichen Umstände oder Ziele nicht. Obwohl die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen aus Quellen, welche als verlässlich betrachtet werden können, bezogen wurden, gewährleisten weder Pepperstone noch der Autor die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle Informationen sind nur indikativ, können ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden und können jederzeit veraltet sein. Weder Pepperstone noch der Autor übernehmen Haftung für Verluste. Informationen über die frühere Wertentwicklung eines Finanzinstruments lassen keine verlässliche Schlussfolgerung auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.