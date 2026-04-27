Sehr geehrte Damen und Herren,



einen guten Morgen am Montag, den 27. April 2026. Langsam kommt der Frühling. Überall brummt und summt es. Sollte man denken...

Fakt ist jedoch, dass wir zwei massive Kriege haben, die den globalen Energiehaushalt und damit auch die Weltwirtschaft unter Druck setzen.

Auf der anderen Seite werden die Aktienmärkte bei dünnem Volumen zu neuen Höhen angetrieben. Zu stark ist der Glaube der Anleger, dass am Ende alles gut gehen und die KI-Revolution sowieso alles lösen wird.

Abseits von Verhandlungen und Treffen, die dann wieder abgesagt werden, kommt es in der neuen Handelswoche zu einem Realitätscheck.

Wir bekommen viele Quartalszahlen, die Entscheidungen der wichtigsten beiden Notenbanken (FED / EZB) und eine Reihe sehr wichtiger Konjunkturdaten.

Unsere KI Trend-Guard Systems ist auf solche Situationen immer gut eingestellt. Es kann allerdings etwas "ruckelig" werden in den kommenden Tagen. Sollten Sie Aktien long sein, bitte die Trailing Stopps im Auge halten.

Bleiben Sie eng am Markt in den kommenden Tagen. Wir werden sie in der Daily Guard Area sow gut wie möglich navigieren.

Also, wir gehen mit der Wall Street auf Rekordniveau in die neue Woche. Auch Japan kann im frühen Geschäft anziehen.

Im Chart der Woche prüfen wir heute die Lage im NIKKEI 225 (Pepperstone:JPN225).