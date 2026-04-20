Sehr geehrte Damen und Herren,
einen guten Morgen am Montag, den 20. April 2026. Straße auf, Straße zu. Das Ringen um eine vernünftige Lösung zwischen den USA und Iran geht weiter. Jegliche positive Meldung führte insbesondere an der Wall Street zu gefühlten Jubelstürmen.
In erster Linie konnten einige große Werte aus dem Tech-Sektor gut anziehen. Meta und Microsoft hatten ja ordentlich verloren und kommen nun wieder zurück ins Rennen. Daher gehen die Indizes dann auch relativ schnell wieder auf neue Rekorde. Wobei das Tempo schon beachtlich ist im Moment.
Grundsätzlich ist die Stimmung bei den Anlegern auch weiterhin ganz gut. Die Anlegermesse Invest in Stuttgart hatte wieder einen enormen Zulauf. Ich war in diesem Jahr als Besucher vor Ort.
Auch das Trader's Dinner von Pepperstone im "The Dry Gin and Beef Club" in Stuttgart war ein klasse Event.
Fragen Sie gern direkt im Düsseldorfer Büro nach, ob und wann das nächste Event in ihrer Nähe stattfindet.
Also, für die anstehende Woche wird es wieder sehr spannend. Der Irankrieg pendelt zwischen totaler Eskalation und Maut-Häuschen-Kooperation an der Straße von Hormus.
Sehen Sie mir die kleinen verbalen Spitzen bitte nach, aber es ist teilweise eine Farce. Von Insider-Öl-Geschäften mal ganz zu schweigen. Verrückte Börsenwelt...
Wie sich diese Art von "Deal-Making" ganz konkret in einem Index auswirkt, prüfen wir heute im US500 (SPX).
Im Chart der Woche prüfen wir heute die Lage im PSX (Pepperstone:US500).
Der S&P500 mit v-förmigem Reversal
Analyse & Kommentar: Der US500 ging zuletzt in einer moderaten Korrektur abwärts. Der Rücksetzer betrug rund 10% und wurde von einem starken Energiesektor abgefedert. Im Chart bildet sich ein Megafon. Diese broadening formation zählt zur Klasse der Topbildungsmuster. Aktuell handelt der US-Leitindex erneut an der oberen Megafon-Kante bei rund 7.100 Punkten. Achten Sie in diesem Areal, das bis 7.163❌ Punkte reicht, auf taktische Muster. Support sehe ich kurzfristig bei 6.848✅ und 6.774 Punkten.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.
Freundliche Grüße,
Thomas Jansen
Top-Thema KW 17 IfO, Intel und Tesla mit Quartalszahlen
In der anstehenden Handelswoche 17 kommt die Berichtssaison so richtig in Schwung. Es kommen bereits erste wichtige Unternehmen, auch wenn die ganz großen Namen noch fehlen. Spannend wird sicherlich Intel, Tesla aber auch Procter & Gamble. Achten Sie bei den Konjunkturdaten auf die Einzelhandelsumsätze am Dienstag, auf die Einkaufsmanagerindizes am Donnerstag. Auch der IfO-Index am Freitag dürfte Beachtung finden.
Die aus meiner Sicht besonders relevanten Konjunkturdaten sind rot gekennzeichnet.
Prüfen Sie bitte auch die Echtzeitkalender.
Mehr Informationen zu Konjunkturdaten und anderen Themen finden Sie im WIKI Finanzwissen im Kundenbereich.
In unserem Tagesausblick informieren wir Sie jeden Morgen zu den wichtigsten Themen des anstehenden Tages.
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