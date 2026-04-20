Sehr geehrte Damen und Herren,



einen guten Morgen am Montag, den 20. April 2026. Straße auf, Straße zu. Das Ringen um eine vernünftige Lösung zwischen den USA und Iran geht weiter. Jegliche positive Meldung führte insbesondere an der Wall Street zu gefühlten Jubelstürmen.

In erster Linie konnten einige große Werte aus dem Tech-Sektor gut anziehen. Meta und Microsoft hatten ja ordentlich verloren und kommen nun wieder zurück ins Rennen. Daher gehen die Indizes dann auch relativ schnell wieder auf neue Rekorde. Wobei das Tempo schon beachtlich ist im Moment.

Grundsätzlich ist die Stimmung bei den Anlegern auch weiterhin ganz gut. Die Anlegermesse Invest in Stuttgart hatte wieder einen enormen Zulauf. Ich war in diesem Jahr als Besucher vor Ort.

Auch das Trader's Dinner von Pepperstone im "The Dry Gin and Beef Club" in Stuttgart war ein klasse Event.

Fragen Sie gern direkt im Düsseldorfer Büro nach, ob und wann das nächste Event in ihrer Nähe stattfindet.

Also, für die anstehende Woche wird es wieder sehr spannend. Der Irankrieg pendelt zwischen totaler Eskalation und Maut-Häuschen-Kooperation an der Straße von Hormus.

Sehen Sie mir die kleinen verbalen Spitzen bitte nach, aber es ist teilweise eine Farce. Von Insider-Öl-Geschäften mal ganz zu schweigen. Verrückte Börsenwelt...

Wie sich diese Art von "Deal-Making" ganz konkret in einem Index auswirkt, prüfen wir heute im US500 (SPX).

Im Chart der Woche prüfen wir heute die Lage im PSX (Pepperstone:US500).